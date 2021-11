La corsa della capolista Milan riparte dall'Artemio Franchi di Firenze, dove i rossoneri sfideranno la Fiorentina nella 13ª giornata di Serie A.

Incassata la sconfitta all'ultimo respiro contro la Juventus, la Fiorentina vuole ripartire dal fortino di casa dove non subisce goal dal 3 ottobre e dove ha vinto le ultime due partite del suo campionato.

I rossoneri, insieme al Napoli, sono l'unica squadra ancora imbattuta del torneo e vengono dal pareggio maturato nel derby contro l'Inter.

ORARIO FIORENTINA-MILAN

Fiorentina-Milan si giocherà sabato 20 novembre allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Calcio d'inizio previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN IN TV E STREAMING

La sfida tra Fiorentina e Milan verrà trasmessa in diretta tv da DAZN. Perfezionato l'abbonamento sarà sufficiente scaricare l'app su una moderna smart tv o in alternativa, se ne si è sprovvisti, collegando la tv a dispositivi come TIMVISION BOX, a console come PlayStation o Xbox, oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Il confronto del Franchi verrà trasmesso in diretta tv e in coesclusiva anche su Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Si potrà assistere alla partita di Firenze anche attraverso la diretta streaming di DAZN e Sky Go: basterà collegarsi ai rispettivi portali se si effettua l'accesso tramite pc o notebook, o scaricare le app compatibili su smartphone e tablet.

La terza alternativa è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistato il pacchetto 'Sport' sarà possibile selezionare il match dal palinsesto.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato la telecronaca di Fiorentina-Milan a Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Gobbi.

Per Sky sarà invece Andrea Marinozzi a raccontare la sfida del Franchi, con commento tecnico di Luca Marchegiani.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-MILAN

Difesa tutta da disegnare per Italiano viste le squalifiche di Milenkovic e Martinez Quarta. A protezione di Dragowski dovrebbe toccare a Venuti e Igor con Odriozola e Biraghi a completare la linea a quattro. A centrocampo Torreira nei panni di 'play' affiancato da Bonaventura e Castrovilli. In avanti Saponara e Callejon agiranno ai lati del riferimento centrale Vlahovic.

Nel Milan scalda i motori Kalulu sulla destra, destinato a prendere il posto dell'infortunato Calabria. Sul versante opposto orbiterà Theo Hernandez, mentre in mezzo Kjaer e Tomori sono le certezze del reparto arretrato di Pioli. A centrocampo Kessié insieme a Tonali a sostegno del tridente avanzato Saelemaekers-Brahim Diaz-Leao, chiamati ad innescare Ibrahimovic.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. All. Pioli