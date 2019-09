Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv e streaming

La Fiorentina di Montella sfida la Juventus di Sarri nella 3ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

La di Vincenzo Montella ospita la di Maurizio Sarri nel primo anticipo della 3ª giornata di . I bianconeri, che hanno conquistato gli ultimi 8 Scudetti, sono partiti forte anche nella nuova stagione, conquistando 2 vittorie nelle prime 2 giornate di campionato, e si sono portati da subito in vetta alla classifica, dove si trovano a punteggio pieno assieme a e .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Falsa partenza invece per i viola dell'Aeroplanino e del patron italo-americano Rocco Commisso: 2 sconfitte nelle prime 2 gare per i toscani, che al momento navigano in fondo alla classifica di Serie A a quota zero assieme a , , e . Complessivamente la Fiorentina non vince in campionato da 16 partite (6 pareggi e 10 sconfitte), mentre in Coppa ha conquistato la qualificazione al quarto turno superando ad agosto per 3-1 la Triestina.

L'allenatore dei Campioni d'Italia Maurizio Sarri, superati i problemi di salute legati alla polmonite, farà ritorno in panchina nella gara del Franchi dopo aver ripreso in settimana a dirigere gli allenamenti dei suoi. I precedenti del confronto pendono decisamente dalla parte dei bianconeri, che hanno vinto 77 delle 160 sfide in Serie A fra le due formazioni, con 50 pareggi e 33 vittorie viola. Nei match in casa della Fiorentina prevale tuttavia il segno X, verificatosi in 30 occasioni, contro i 27 successi dei toscani e le 23 vittorie bianconere.

Fra i gigliati il nuovo acquisto Pulgar è già a quota 2 reti, in virtù di 2 calci di rigore trasformati nelle prime 2 giornate, mentre il grande acquisto Franck Ribery non ha mai perso in carriera contro la Juventus (3 vittorie e 2 pareggi nelle 5 occasioni in cui è stato avversario dei bianconeri in ). Fra i torinesi, invece, se Cristiano Ronaldo è annunciato in gran stato di forma (5 goal segnati nelle ultime 2 gare con il ), il vero spauracchio dei viola è Gonzalo Higuain, con 9 goal segnati negli 11 confronti complessivi in carriera contro i toscani.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-JUVENTUS

La partita Fiorentina-Juventus si giocherà il pomeriggio di sabato 14 settembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, con fischio d'inizio alle ore 15.00.

DOVE VEDERE FIORENTINA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Fiorentina-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno inoltre seguire la sfida anche in diretta , collegandosi alla piattaforma Sky go mediante i loro pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

Montella dovrebbe confermare dal 1' l'ex Castrovilli nel ruolo di mezzala sinistra, con Badelj in regia e Pulgar mezzala destra. Benassi infatti non è al meglio dopo una botta al ginocchio rimediata nell'amichevole disputata contro il . In attacco si candida per una maglia dal 1' l'attesissimo Ribery, che dovrebbe spuntarla su Sottil per completare il tridente con Chiesa e Boateng. Difesa scolpita, con Lirola a destra, il nuovo acquisto Dalbert a sinistra e Milenkovic e German Pezzella a comporre la coppia centrale davanti al portiere Dragowski.

L'articolo prosegue qui sotto

Qualche problema in più per Sarri, che oltre a Chiellini, Pjaca e Perin, non potrà disporre nemmeno di De Sciglio, ancora out per una lesione al bicipite femorale. Nel ruolo di terzino destro sarà schierato dunque dal 1' il brasiliano Danilo, con il connazionale Alex Sandro a sinistra e Bonucci e De Ligt in mezzo. Fra i pali ci sarà Szczesny nonostante gli impegni con la Nazionale polacca, mentre a centrocampo Khedira e Rabiot dovrebbero affiancare il regista Pjanic. Ramsey è infatti recuperato ma dovrebbe partire in panchina, pronto eventualmente a subentrare a gara in corso. In attacco Douglas Costa potrebbe spuntarla su Bernardeschi per completare il tridente con Higuain e Cristiano Ronaldo.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ger. Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.