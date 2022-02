Fiorentina e Juventus si sfidano nella semifinale d'andata della Coppa Italia.

Il doppio confronto tra viola e bianconeri mette in palio l'accesso alla finalissima della coppa nazionale e il primo atto tra le due squadre segnerà anche il ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo trasferitosi a gennaio alla Juventus proprio dalla Fiorentina.

I viola approdano alla doppia sfida al culmine di un percorso esaltante che ha visto la banda Italiano fare fuori il Napoli ai quarti - 5-2 ai supplementari al 'Maradona' - e l'Atalanta. piegata all'ultimo respiro 3-2 al Gewiss Stadium di Bergamo.

I piemontesi, invece, dopo aver liquidato con un rotondo 4-1 la Sampdoria, hanno avuto la meglio anche sul Sassuolo trafitto soltanto nelle battute finali da un'autorete di Tressoldi che ha deviato nella propria porta una precedente conclusione di Vlahovic.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-JUVENTUS

Fiorentina-Juventus si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze mercoledì 2 marzo 2022. Il calcio d'inizio è stato fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE FIORENTINA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida di Firenze verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Mediaset che da quest'anno detiene i diritti di trasmissione delle gare di Coppa Italia. Il canale sul quale si potrà seguire il match è Canale 5.

Mediaset garantirà anche la diretta streaming del match attraverso Mediaset Play, a cui vi si potrà accedere scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. L'alternativa è rappresentata dal sito Sportmediaset.it

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Fiorentina-Juventus è stata affidata a Riccardo Trevisani, coadiuvato da Massimo Paganin in commento tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

Italiano conferma Piatek con Nico Gonzalez e Ikoné nel tridente. A centrocampo Torreira play, mentre Bonaventura e Castrovilli le mezzali. In difesa squalificato Martinez Quarta ma rientra Milenkovic al fianco di Igor. Terracciano in porta con Odriozola e Biraghi terzini.

Scelte pressoché obbligate per Allegri: davanti sarà ancora tridente con Cuadrado e Morata larghi, mentre Vlahovic sarà il riferimento centrale. A centrocampo tocca a Locatelli insieme ad Arthur e Rabiot. In difesa, linea a quattro composta da Danilo, Bonucci, de Ligt e De Sciglio. In porta chance per Perin.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Ikoné. All. Italiano.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Locatelli, Arthur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri.