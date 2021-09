Inter di scena sul campo della Fiorentina nel turno infrasettimanale di Serie A: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Il turno infrasettimanale di Serie A ci offre subito uno scontro tutto da gustare: la Fiorentina di Italiano ospita l'Inter di Simone Inzaghi in quella che è una delle sfide più interessanti dal punto di vista tecnico della quinta giornata.

Ad affrontarsi saranno infatti due tra le squadre che sono partite meglio nel torneo.

I viola, nell’ultimo turno di campionato, hanno espugnato con un 2-1 il campo del Genoa e, grazie alla vittoria contro i rossoblù, hanno allungato a tre la striscia di vittorie consecutive. In precedenza, dopo aver esordito in campionato con una sconfitta all’Olimpico contro la Roma, hanno superato anche gli ostacoli Torino (2-1 in casa) e Atalanta (2-1 in trasferta).

Ancora meglio hanno fatto i campioni d’Italia, che precedono i gigliati in un punto in classifica. Dopo le prime due vittorie consecutive contro Genoa (4-0 a San Siro), Verona (1-3 esterno) ed il pareggio a Genova contro la Sampdoria (2-2), si sono imposti nel terzo turno in casa contro il Bologna con un nettissimo 6-1.

L'ultimo confronto di campionato al 'Franchi' tra le due squadre è stato vinto dall'Inter nella passata stagione: 0-2 firmato dalle reti di Barella e Perisic, risultato che ha interrotto il digiuno interista di sei gare senza successi.

Vittoria dell'Inter anche agli ottavi della Coppa Italia 2020/21 grazie ad un colpo di testa di Lukaku arrivato nei tempi supplementari, successivo ai sigilli di Vidal (su rigore) e Kouamé durante i 90 minuti regolamentari.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-INTER

Fiorentina-Inter si disputerà martedì 21 settembre 2021 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Calcio d'avvio previsto per le ore 20:45.

DOVE VEDERE FIORENTINA-INTER IN TV E STREAMING

Fiorentina-Inter sarà visibile in diretta su ogni smart tv grazie all'app di DAZN, utilizzabile anche tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sarà possibile fruire della suddetta app attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

Streaming disponibile su pc collegandosi al sito ufficiale di DAZN, dove basterà entrare con le credenziali prima di accedere al catalogo degli eventi e selezionare quello desiderato. L'applicazione di DAZN è scaricabile su smartphone e tablet (sia sistemi iOS che Android).

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

Vincenzo Italiano si affiderà al solito 4-3-3 nel quale si dovrebbe rivedere Milenkovic nella linea difensiva davanti a Dragowski. Al suo fianco, nel cuore del reparto arretrato, possibile spazio ancora per Martinez Quarta. Chiavi del centrocampo affidate a Torreira, mentre in attacco Vlahovic sarà il perno centrale di un tridente completato da Callejon e Gonzalez.

Consueto 3-5-2 per Simone Inzaghi. A centrocampo dovrebbero rivedersi dal 1’ sia Calhanoglu che Perisic, con Dumfries confermato sull’out di destra dopo l’ottima prova con il Bologna. In attacco toccherà alla coppia composta da Dzeko e Lautaro Martinez.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi