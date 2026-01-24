Dove vedere Fiorentina-Como di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

All'Artemio Franci di Firenze si gioca l'ultimo degli ottavi di finale della Coppa Italia, scendono in campo Fiorentina e Como.

I viola debuttano nella competizione grazie al piazzamento ottenuto nello scorso campionato mentre la squadra di Fabregas ha superato il Sassuolo nel turno precedente.

La vincente di Fiorentina-Como affronterà il Napoli ai quarti di finale della Coppa Italia.

Come guardare Fiorentina-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Fiorentina e Como si può vedere in diretta tv e streaming sulle reti Mediaset. In chiaro e gratis, il match di Coppa Italia si può vedere su Italia 1, sul canale numero 6 del digitale terrestre o il 106 via Sky.

Inoltre Fiorentina-Como è disponibile sul sito ufficiale di Sport Mediaset e su quello di Mediaset Infinity, così come attraverso l'app di quest'ultimo.

Come guardare Fiorentina-Como all'estero con una VPN

A che ora comincia Fiorentina-Como?

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Fiorentina-Como con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Mediaset. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Fiorentina-Como, valida per gli ottavi di finale della Coppa italia, si gioca martedì 27 gennaio allo stadio 'Franchi' con fischio d'inizio alle ore 21.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-COMO

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Fortini; Brescianini, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Rodriguez, Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas

Forma

FIO - Forma Tutto Como - Forma Tutto Como 3 - 0 Sassuolo V

Como 3 - 1 Sudtirol V Goal segnato (subito) 6/1 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari in campionato mentre il Como ha vinto le ultime due contro Lazio e Torino segnando nove goal senza subirne.

I precedenti tra Fiorentina e Como