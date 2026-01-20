Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Fiorentina e Cagliari scendono in campo nella giornata di sabato per la 22esima giornata di Serie A. Entrambe reduci da un successo nell'ultimo turno, ora vedono con maggiore consapevolezza il futuro del campionato. La Viola ha battuto il Bologna in trasferta ottenendo uno dei migliori risultati della sua annata e allo stesso tempo la squadra sarda ha a sorpresa battuto la Juventus dopo anni di attesa.

Il Cagliari, 15esimo, ha ottenuto 22 punti fin qui, cinque in più di una Fiorentina clamorosamente nella zona retrocessione per mesi, da cui sta provando ad uscire con massima fatica. Per i viola, rispetto a qualche settimana fa, la situazione è notevolmente migliorata, grazie a otto punti negli ultimi quattro incontri e nessun k.o rimediato.

Fiorentina e Cagliari sono perfettamente consapevoli di quanto conti la partita del Franchi: i padroni di casa vogliono definitivamente allontanarsi dal terzultimo posto, mentre il team rossoblù a caccia di una vera continuità potrebbe realmente avvicinarsi alla fatidica quota 40, ancora distante ma ampiamente alla portata con un colpo esterno. Una partita che conta, dunque, ma di certo non in maniera decisiva: il cammino della Serie A dopo Firenze sarà ancora lungo.

Fiorentina-Cagliari, dove vederla in diretta? Canale TV e diretta streaming

Fiorentina-Cagliari si può vedere in diretta tv e streaming esclusivamente su Dazn. Alle 18:00 di sabato 26 gennaio basta accedere all'app o al sito ufficiale per guardare dal vivo la gara tra viola e rossoblù sul prato del Franchi.

Chi ha attivato zona Dazn può comunque guardare il match tra Fiorentina e Cagliari su Sky, precisamente sul canale numero 214 denominato Dazn 1.

Come guardare Fiorentina-Cagliari all'estero con una VPN

A che ora comincia Fiorentina-Cagliari

Serie A - Serie A Artemio Franchi, Firenze

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Cagliari Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli Probabile formazione Panchina Allenatore F. Pisacane

Notizie sulla Fiorentina

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Fiorentina-Cagliari con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Dazn. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Probabile formazione Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Kean

Notizie sul Cagliari

Probabile formazione Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kılıcsoy

Le ultime partite di Fiorentina e Cagliari

I precedenti tra Fiorentina e Cagliari

Classifica di Fiorentina e Cagliari