Andata della semifinale di Conference League tra Fiorentina e Basilea: le info su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

Appuntamento con la storia per la Fiorentina, chiamata a dare il massimo per regalare una soddisfazione enorme ai propri tifosi: viola ancora in corsa in Conference League, con l'andata della semifinale a tenere alta la concentrazione.

I toscani devono vedersela col Basilea, in difficoltà nel massimo campionato svizzero ma forte di un cammino europeo iniziato addirittura dal secondo turno preliminare: dopo aver eliminato Crusaders, Brøndby e CSKA Sofia, gli elvetici hanno concluso il girone dietro allo Slovan Bratislava; le altre 'vittime' sono state Trabzonspor, ancora Slovan Bratislava e Nizza.

Fiorentina che ha iniziato il percorso in Conference eliminando il Twente agli spareggi estivi, per poi terminare seconda nel raggruppamento alle spalle dell'Istanbul Basaksehir. Nella fase ad eliminazione diretta, i ragazzi di Italiano hanno avuto la meglio su Braga, Sivasspor e Lech Poznan.

Sono due i precedenti tra Fiorentina e Basilea nelle competizioni europee: un successo per la squadra svizzera (2-1 in Italia nella gara di andata) e un pareggio (2-2 al ritorno) nella fase a gironi dell’Europa League 2015-16.

La Fiorentina ha raggiunto la semifinale nelle maggiori competizioni europee per l’ottava volta, venendo eliminata nelle ultime tre occasioni. L’ultima volta che la Viola ha raggiunto una finale europea è stata in Coppa Uefa nella stagione 1989/90 (persa contro la Juventus).

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-BASILEA

Fiorentina-Basilea è in programma per giovedì 11 maggio 2023 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Calcio d'avvio previsto per le ore 21, in contemporanea con l'altra semifinale West Ham-AZ.

DOVE VEDERE FIORENTINA-BASILEA IN TV E STREAMING

La sfida tra Fiorentina e Basilea sarà visibile su DAZN grazie all'apposita app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Match trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (254).

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per device portatili come smartphone e tablet, mentre da browser bisognerà accedere al sito ufficiale e selezionare l'evento dal catalogo a disposizione.

Sky Go è il servizio dedicato agli abbonati Sky; l'alternativa è la piattaforma NOW.

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN telecronaca affidata a Riccardo Buscaglia, coadiuvato al commento tecnico da Manuel Pasqual.

Sky non ha ancora comunicato i nomi di coloro che racconteranno la sfida del 'Franchi'.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-BASILEA

Italiano senza lo squalificato Milenkovic: spazio alla coppia Martinez Quarta-Igor. Ikoné e Cabral titolari dopo la panchina di Napoli: brasiliano a caccia di altri goal per prendersi la vetta solitaria della classifica dei cannonieri di Conference League.

Svizzeri con Zeqiri punta centrale, Amdouni e Males alle sue spalle. Mediana guidata da capitan Xghaka. Lang, Adams e Pelmard davanti alla porta difesa da Hitz.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Cabral.

BASILEA (3-4-2-1): Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Lopez; Amdouni, Males; Zeqiri.