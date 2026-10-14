Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 12:45 de Kuip

La partita tra Feyenoord e Como è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per accedere alla copertura in diretta.

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Feyenoord-Como: data e orario

Il De Kuip di Rotterdam ospita una sfida di Champions League tra Feyenoord e Como, due club che arrivano a questo appuntamento europeo con ambizioni e storie molto diverse, ma con la stessa voglia di lasciare il segno sulla scena continentale.

I padroni di casa guidati da Giovanni van Bronckhorst stanno attraversando un momento di forma eccellente in campionato, anche se il loro cammino europeo ha preso il via nel peggiore dei modi. Il capitano Luciano Valente ha parlato apertamente della ritrovata positività nello spogliatoio, sottolineando come l'atmosfera serena di questa stagione stia rendendo anche i momenti più faticosi più gestibili sul piano mentale.

Il Como di Cesc Fabregas, dal canto suo, sta vivendo la sua prima storica avventura in Champions League, un traguardo straordinario per un club che fino a pochi anni fa militava nelle divisioni inferiori del calcio italiano. Gli uomini di Fabregas arrivano in Olanda dopo un pareggio senza reti contro la Roma in Serie A, una prestazione che ha messo in mostra la solidità difensiva della squadra lariana.

Fabregas ha costruito un gruppo coeso e disciplinato, e il talento di Nico Paz rappresenta uno degli elementi più brillanti di questo Como. Il giovane centrocampista ha riconosciuto pubblicamente il ruolo fondamentale del suo allenatore nella sua crescita, affermando che Fabregas gli ha insegnato praticamente tutto ciò che sa sul calcio professionistico.

Valente ha elogiato apertamente la squadra ospite, descrivendo il Como come una formazione molto organizzata, disciplinata e compatta, con alcuni giocatori di livello eccezionale. Un rispetto genuino che la dice lunga sulla reputazione che Fabregas e i suoi hanno già costruito in Europa.

Feyenoord non sente la pressione di dover per forza vincere questa partita nonostante i zero punti in classifica, come ha confermato lo stesso Valente. La fiducia nelle proprie capacità resta alta, e il De Kuip sarà chiamato a spingere i suoi in una serata che si preannuncia intensa.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta, le probabili formazioni e le ultime notizie dai due ritiri.

Formazioni

Van Bronckhorst dovrà fare a meno di diversi elementi: Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Reiss Nelson, Gijs Smal e Shaqueel van Persie sono tutti indisponibili per infortunio. Il probabile undici titolare dei Rojdewit prevede Tjark Ernst in porta, con una linea difensiva composta da Javi Lopez, Jerry St. Juste, Mika Marmol e Givairo Read; a centrocampo spazio a Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte e Nacho Ferri, mentre Luciano Valente e Anis Hadj Moussa agiranno più avanzati.

In casa Como, Fabregas deve rinunciare a Moise Kean, alle prese con un problema fisico che ha già tenuto banco nelle scorse settimane. La probabile formazione lariana vede Jean Butez tra i pali, con Jacobo Ramon, Alex Valle, Trevoh Chalobah e Yan Couto in difesa; Martin Baturina, Assane Diao, Nico Paz, Lucas Da Cunha e Luis Milla a supporto dell'unica punta Anastasios Douvikas.

Stato di forma

Il Feyenoord arriva a questa partita con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I Rojdewit hanno dominato il campionato olandese nelle ultime settimane, battendo l'Alkmaar 2-0 nell'ultima giornata e dilagando contro il PEC Zwolle con un netto 7-0. L'unica nota stonata resta la pesante sconfitta per 5-1 subita contro il Barcellona in Champions League. In totale, nelle ultime cinque partite, la squadra di Van Bronckhorst ha segnato diciotto gol e ne ha subiti sei.

Il Como presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I lariani hanno aperto la loro avventura europea con un successo convincente per 4-1 contro l'RB Lipsia, mentre in Serie A hanno alternato risultati positivi a qualche passo falso, come la sconfitta per 2-0 contro il Frosinone. Il pareggio a reti inviolate contro la Roma nell'ultimo turno di campionato conferma la solidità difensiva del gruppo di Fabregas.

Precedenti

I dati disponibili non riportano precedenti incontri tra Feyenoord e Como. Si tratta dunque di una sfida inedita tra le due formazioni a livello europeo.

Classifica





In Champions League, il Como occupa la sesta posizione nella classifica generale, a testimonianza di un avvio di stagione europeo di grande impatto per la squadra di Fabregas. Il Feyenoord si trova invece in trentaquattresima posizione, riflesso della sconfitta pesante all'esordio contro il Barcellona: i padroni di casa hanno quindi un disperato bisogno di punti per rilanciarsi nella corsa alla qualificazione.





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