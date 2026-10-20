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Champions League
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Dove vedere Fenerbahce-Slavia Praga in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Fenerbahce vs Slavia Praga
Fenerbahce
Slavia Praga
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Fenerbahce e Slavia Praga: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 3
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Le opzioni per seguire Fenerbahce vs Slavia Praga in TV e live streaming sono indicate di seguito.

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Fenerbahce-Slavia Praga: data e orario

Fenerbahce ospita lo Slavia Praga allo Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi di Istanbul in una sfida di Champions League che mette di fronte due squadre che cercano punti preziosi nella fase a gironi.

Ismail Kartal guida i padroni di casa in un momento di forma altalenante in Europa. La pesante sconfitta per 6-0 subita in casa dell'Aston Villa nell'ultimo turno continentale ha lasciato il segno, ma il Fenerbahce ha risposto in campionato battendo l'Alanyaspor 3-0 nel fine settimana, dimostrando carattere e reazione.

Lo Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky arriva a Istanbul con le proprie difficoltà europee. I cechi hanno perso 2-0 contro il Sabah FK nella giornata precedente di Champions League, un risultato che complica il loro cammino nel torneo.

In classifica entrambe le squadre si trovano nelle zone basse della graduatoria di Champions League, rendendo questo scontro diretto fondamentale per le ambizioni europee di entrambe. Chi perde rischia di vedere compromessa seriamente la propria corsa alla qualificazione.

Per tutto quello che devi sapere su come seguire questa partita in diretta, continua a leggere.

Formazioni

Probabili formazioni Fenerbahce - Slavia Praga

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
page.match.formation.title
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
3-4-2-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarN. SemedoN. SemedoA. BrownA. BrownN. AkeN. AkeM. GreenwoodM. GreenwoodI. KahveciI. KahveciK. AkturkogluK. AkturkogluN. KanteN. KanteM. GuendouziM. GuendouziR. LukakuR. LukakuJ. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekT. HolesT. HolesD. ZimaD. ZimaE. AyaosiE. AyaosiM. SuleimanM. SuleimanS. IsifeS. IsifeD. SturmD. SturmM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakM. ChytilM. Chytil
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
4-2-3-1
Fenerbahce

Formazione titolare

Slavia Praga

Allenatore

  • I. Kartal
  • J. Trpisovsky

Il Fenerbahce di Ismail Kartal dovrebbe scendere in campo con Ederson tra i pali, una difesa composta da Milan Skriniar, Nelson Semedo, Archie Brown e Nathan Ake, con Mason Greenwood, Irfan Kahveci, Oguz Aydin, Ismail Yuksek e Matteo Guendouzi a centrocampo e Vedat Muriqi come riferimento offensivo. Al momento non si registrano infortuni o squalifiche ufficiali nel gruppo turco, anche se ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Jindrich Trpisovsky dovrebbe affidarsi a Jakub Markovic in porta, con Ange N'Guessan, Tomas Holes, David Zima e Tomas Vlcek in difesa. David Moses, Lukas Provod, Emmanuel Ayaosi, Danijel Sturm e Michal Sadilek agiranno a centrocampo, mentre Tomas Chory guiderà l'attacco. Anche per lo Slavia Praga non risultano al momento indisponibili per infortuni o squalifiche.

Stato di forma

FB

FB - Forma

EYU
V8-0
TUT
V0-2
RIZ
V0-3
AVL
S6-0
ALS
V3-0
Gol segnato (subito)
16/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5
SLP

SLP - Forma

SLV
V1-5
VPL
V2-1
ZLI
V0-1
SAB
S2-0
HRA
D0-0
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Fenerbahce arriva a questa partita con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite in tutte le competizioni. I turchi hanno conquistato tre successi consecutivi in Super Lig, inclusa la vittoria per 3-0 sull'Alanyaspor dello scorso 17 ottobre, e in precedenza avevano demolito l'Eyupspor con un netto 8-0. L'unica nota negativa è la disfatta per 6-0 subita in casa dell'Aston Villa in Champions League. Complessivamente nelle ultime cinque gare il Fenerbahce ha segnato 14 reti e ne ha concesse 6.

Lo Slavia Praga presenta un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il pareggio per 0-0 contro l'Hradec Kralove del 17 ottobre è il risultato più recente, mentre in campionato i cechi avevano battuto il Viktoria Plzen 2-1 e il FC Zlin 1-0. La sconfitta per 2-0 contro il Sabah FK in Champions League e il ko in Coppa contro il FK Varnsdorf (5-1) completano il quadro. Nelle ultime cinque gare lo Slavia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7.

Precedenti

Testa a testa

FenerbahcePareggioSlavia Praga
1
0
2
Europa League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
FIN
Conference League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
FIN
Conference League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
FIN
6Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/3
Entrambe le squadre hanno segnato3/3

Tra Fenerbahce e Slavia Praga esiste una rivalità europea consolidata, con tre precedenti tutti giocati tra Europa League e Conference League. L'incontro più recente risale al novembre 2024 in Europa League, quando lo Slavia Praga vinse in casa per 1-2. Nei tre precedenti disponibili lo Slavia Praga ha avuto la meglio due volte contro una del Fenerbahce, con le due sfide di Conference League del febbraio 2022 che videro i cechi vincere entrambe le gare, sia in casa (3-2) che in trasferta (2-3 per il Fenerbahce).

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League il Fenerbahce occupa la 28ª posizione e lo Slavia Praga la 31ª: entrambe le squadre si trovano nelle zone basse della classifica, il che rende questa partita uno scontro diretto dalla posta in gioco concreta per entrambe le formazioni.


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