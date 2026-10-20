Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

FC Porto vs PSV Eindhoven è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni di live streaming e i canali TV disponibili sono indicati di seguito.

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FC Porto-PSV: data e orario

FC Porto ospita PSV Eindhoven all'Estadio do Dragão di Porto in una sfida di Champions League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, seppur per ragioni diverse.

Francesco Farioli guida i portoghesi in un momento di pressione crescente sul fronte europeo. Il Porto ha già incassato una sconfitta in Champions League, cedendo 3-2 al Real Betis nell'ultima uscita continentale, e ora si trova al 30° posto nella classifica della fase a gironi: un risultato stasera è praticamente obbligatorio.

In Liga Portugal, però, il quadro è ben diverso. I Dragões hanno inanellato vittorie convincenti, tra cui un netto 3-1 sul Benfica e un 4-1 sul Casa Pia AC, dimostrando solidità e qualità quando giocano in casa.

Il PSV di Peter Bosz arriva all'Estadio do Dragão in un momento di forma tutt'altro che brillante. I biancoros hanno perso le ultime due partite — prima una sconfitta per 1-0 in Champions League contro l'RB Lipsia, poi un inaspettato 2-1 contro l'ADO Den Haag in Eredivisie — e devono ritrovare continuità.

In classifica di Champions League il PSV occupa il 26° posto, una posizione che lascia ancora margine di manovra, ma che rende questo match tutt'altro che privo di significato per gli olandesi.

Entrambe le panchine hanno bisogno di risposte. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Francesco Farioli dovrebbe schierare il Porto con Diogo Costa in porta, supportato da una difesa composta da Francisco Moura, Jakub Kiwior, Martim Fernandes e Pablo Rosario. A centrocampo spazio ad Alan Varela, Gabriel Veiga e Victor Froholdt, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere formato da Andre Silva, Borja Sainz e Pepe. Out per infortunio William Gomes e Vasco Sousa, mentre non ci sono squalificati.

Peter Bosz deve fare i conti con una lunga lista di assenti. Sono indisponibili Jerdy Schouten, Alassane Plea, Kilian Sildillia, Paul Wanner, Ricardo Pepi, Sam Lammers e Sami Ouaissa. Nonostante le emergenze, il tecnico olandese dovrebbe affidarsi a Matej Kovar tra i pali, con Armando Obispo, Lutsharel Geertruida, Filip Kostic e Sergino Dest in difesa. A centrocampo Esmir Bajraktarevic, Mauro Junior, Kodai Sano e Noah Fernandez, con Ivan Perisic e Sven Mijnans a completare l'undici.

Stato di forma

Il Porto ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite, segnando undici gol e subendone quattro. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-2 in Champions League contro il Real Betis, ma prima di quella battuta d'arresto i portoghesi avevano vinto quattro gare di fila, tra cui un convincente 3-1 sul Benfica e un 4-1 sul Casa Pia AC in Liga Portugal.

Il PSV ha raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, segnando otto gol e subendone cinque. I più recenti risultati negativi — la sconfitta per 1-0 contro l'RB Lipsia in Champions League e il 2-1 contro l'ADO Den Haag in Eredivisie — hanno interrotto una striscia positiva che includeva un netto 4-1 sul Sparta Rotterdam e un 2-0 sull'SC Heerenveen.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Amichevoli dei club PSV PSV 3 FC Porto POR 0 FIN 0 Gol segnati 3 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 0 / 1

L'unico precedente registrato tra le due squadre risale al 21 luglio 2016, quando il PSV ospitò il Porto in un'amichevole estiva, vincendo 3-0. Non esistono ulteriori incontri ufficiali tra i due club nel dataset disponibile, rendendo questa sfida di Champions League un confronto inedito ad alto livello.

Classifica





In Champions League, il Porto occupa il 30° posto e il PSV il 26°: entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica della fase a gironi, dove ogni punto può fare la differenza in ottica qualificazione.





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