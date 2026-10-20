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Dove vedere FC Porto-PSV in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

FC Porto vs PSV
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Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra FC Porto e PSV: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 3
Estadio do Dragao

FC Porto vs PSV Eindhoven è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni di live streaming e i canali TV disponibili sono indicati di seguito.

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FC Porto-PSV: data e orario

FC Porto ospita PSV Eindhoven all'Estadio do Dragão di Porto in una sfida di Champions League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, seppur per ragioni diverse.

Francesco Farioli guida i portoghesi in un momento di pressione crescente sul fronte europeo. Il Porto ha già incassato una sconfitta in Champions League, cedendo 3-2 al Real Betis nell'ultima uscita continentale, e ora si trova al 30° posto nella classifica della fase a gironi: un risultato stasera è praticamente obbligatorio.

In Liga Portugal, però, il quadro è ben diverso. I Dragões hanno inanellato vittorie convincenti, tra cui un netto 3-1 sul Benfica e un 4-1 sul Casa Pia AC, dimostrando solidità e qualità quando giocano in casa.

Il PSV di Peter Bosz arriva all'Estadio do Dragão in un momento di forma tutt'altro che brillante. I biancoros hanno perso le ultime due partite — prima una sconfitta per 1-0 in Champions League contro l'RB Lipsia, poi un inaspettato 2-1 contro l'ADO Den Haag in Eredivisie — e devono ritrovare continuità.

In classifica di Champions League il PSV occupa il 26° posto, una posizione che lascia ancora margine di manovra, ma che rende questo match tutt'altro che privo di significato per gli olandesi.

Entrambe le panchine hanno bisogno di risposte. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni FC Porto - PSV

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
page.match.formation.title
PSV crest
PSV
PSV
4-2-3-1
D. CostaD. CostaF. MouraF. MouraJ. KiwiorJ. KiwiorM. FernandesM. FernandesP. RosarioP. RosarioA. VarelaA. VarelaG. VeigaG. VeigaV. FroholdtV. FroholdtA. SilvaA. SilvaB. SainzB. Sainzteam-logoPepeM. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestE. BajraktarevicE. BajraktarevicMauro JuniorMauro JuniorK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicN. FernandezN. FernandezS. MijnansS. Mijnans
PSV crest
PSV
PSV
4-3-3
FC Porto

Formazione titolare

PSV

Allenatore

  • F. Farioli
  • P. Bosz

Francesco Farioli dovrebbe schierare il Porto con Diogo Costa in porta, supportato da una difesa composta da Francisco Moura, Jakub Kiwior, Martim Fernandes e Pablo Rosario. A centrocampo spazio ad Alan Varela, Gabriel Veiga e Victor Froholdt, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere formato da Andre Silva, Borja Sainz e Pepe. Out per infortunio William Gomes e Vasco Sousa, mentre non ci sono squalificati.

Peter Bosz deve fare i conti con una lunga lista di assenti. Sono indisponibili Jerdy Schouten, Alassane Plea, Kilian Sildillia, Paul Wanner, Ricardo Pepi, Sam Lammers e Sami Ouaissa. Nonostante le emergenze, il tecnico olandese dovrebbe affidarsi a Matej Kovar tra i pali, con Armando Obispo, Lutsharel Geertruida, Filip Kostic e Sergino Dest in difesa. A centrocampo Esmir Bajraktarevic, Mauro Junior, Kodai Sano e Noah Fernandez, con Ivan Perisic e Sven Mijnans a completare l'undici.

Stato di forma

POR

POR - Forma

CAP
V1-4
BEN
V3-1
COR
V1-3
MAR
V1-2
BET
S3-2
Gol segnato (subito)
14/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
PSV

PSV - Forma

SPA
V4-1
TWE
S3-2
HEE
V2-0
RBL
S1-0
HAA
S2-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Porto ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite, segnando undici gol e subendone quattro. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-2 in Champions League contro il Real Betis, ma prima di quella battuta d'arresto i portoghesi avevano vinto quattro gare di fila, tra cui un convincente 3-1 sul Benfica e un 4-1 sul Casa Pia AC in Liga Portugal.

Il PSV ha raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, segnando otto gol e subendone cinque. I più recenti risultati negativi — la sconfitta per 1-0 contro l'RB Lipsia in Champions League e il 2-1 contro l'ADO Den Haag in Eredivisie — hanno interrotto una striscia positiva che includeva un netto 4-1 sul Sparta Rotterdam e un 2-0 sull'SC Heerenveen.

Precedenti

Testa a testa

FC PortoPareggioPSV
0
0
1
Amichevoli dei club
PSV badge
PSV
PSV
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
FIN
0Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1

L'unico precedente registrato tra le due squadre risale al 21 luglio 2016, quando il PSV ospitò il Porto in un'amichevole estiva, vincendo 3-0. Non esistono ulteriori incontri ufficiali tra i due club nel dataset disponibile, rendendo questa sfida di Champions League un confronto inedito ad alto livello.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League, il Porto occupa il 30° posto e il PSV il 26°: entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica della fase a gironi, dove ogni punto può fare la differenza in ottica qualificazione.


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