Operazione riscatto per il Milan dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, capace di agganciare proprio i rossoneri al secondo posto.

La formazione di Stefano Pioli cerca gli ultimi punti dell'anno solare sull'ostico campo dell'Empoli, una delle sorprese di questa prima parte di stagione.

La squadra di Andreazzoli, reduce dal pari di La Spezia, occupa il nono posto in classifica e ha concrete possibilità di chiudere il girone d'andata nella parte di sinistra della classifica.

QUANDO SI GIOCA EMPOLI-MILAN

Empoli-Milan è in programma per mercoledì 22 dicembre allo Stadio Castellani di Empoli. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE EMPOLI-MILAN IN TV E STREAMING

Il match dei rossoneri in casa dei toscani sarà trasmesso da Sky. I canali sui quali sarà possibile seguire la sfida sono Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Diretta disponibile anche su DAZN scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una PlayStation o Xbox, o attraverso Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Gli abbonati DAZN potranno seguire il confronto in diretta streaming collegandosi al portale di riferimento o scaricando l'app su smartphone o tablet. Lo stesso procedimento potranno seguirlo anche gli abbonati Sky ma attraverso il servizio Sky Go.

La terza opzione è rappresenta da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto 'Sport' potrete selezionare la diretta della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda DAZN, la partita del Castellani verrà raccontata da Ricky Buscaglia affiancato dal commento tecnico di Simone Tiribocchi. Sky, invece, non ha ancora comunicato i nomi di telecronista e commentatore tecnico della gara.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-MILAN

Andreazzoli verso il tandem Pinamonti-Di Francesco con Henderson tra le linee. Cerniera di centrocampo formata da Bandinelli e Zurkowski ai lati di Ricci. In porta Vicario alle spalle della linea a quattro: Stojanovic e Marchizza terzini, Tonelli-Luperto accoppiata centrale.

Il Milan recupera Theo Hernandez sulla sinistra, ristabilitosi dopo l'attacco influenzale dei giorni scorsi. Pioli conferma per dieci undicesimi la squadra che ha affrontato il Napoli: Florenzi a destra, Tomori e Romagnoli al centro davanti a Maignan. A centrocampo nuova chanche per il duo Tonali-Kessié. In avanti tocca di nuovo a Ibrahimovic, supportato da Messias, Brahim Diaz e Krunic.

EMPOLI (4-3-1-2) Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Zurkowski; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan ; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.Pioli