Reduce dal pareggio contro il derby, seguito dal pareggio in casa del Villarreal, la Juventus va a Empoli per continuare la propria marcia verso uno dei 4 posti che portano in Champions League. Attualmente la formazione di Allegri ha 3 punti di vantaggio e una partita in più rispetto all'Atalanta, grazie alla sconfitta rimediata in casa della Fiorentina dalla formazione di Gasperini.

Per quanto riguarda l'Empoli, i toscani si sono costruiti un margine notevole sulla zona retrocessione grazie a un ottimo girone d'andata. Anche per questo motivo hanno pesantemente mollato negli ultimi mesi, tanto da conquistare appena 5 punti (frutto di 5 pareggi e 4 sconfitte) nelle ultime 9 giornate di campionato. L'ultima vittoria di Pinamonti e compagni risale addirittura al 12 dicembre, 1-0 in casa del Napoli.

La gara d'andata tra Juventus ed Empoli, giocata il 28 agosto 2021, si è clamorosamente conclusa con il successo per 1-0 degli azzurri all'Allianz Stadium. Decisiva in quell'occasione una rete di Leonardo Mancuso, attaccante che si è poi trasferito al Monza, in Serie B, durante la finestra invernale di calciomercato.

QUANDO SI GIOCA EMPOLI-JUVENTUS

Empoli-Juventus, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena in anticipo nel tardo pomeriggio di sabato 26 febbraio 2022: il calcio d'inizio della sfida, che si disputerà allo stadio Castellani di Empoli, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE EMPOLI-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Empoli-Juventus sarà un'esclusiva DAZN, che trasmetterà la sfida per gli abbonati al servizio sia in diretta tv che in diretta streaming. Nel primo caso si potrà scaricare l'app su una Smart Tv oppure utilizzare dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick per vedere la sfida su un Android Tv. Nel secondo invece, gli abbonati potranno accedere al sito ufficiale della piattaforma oppure scaricare l'app su un pc, uno smartphone oppure un tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Empoli-Juventus per DAZN è stata affidata a Riccardo Mancini. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà Marco Parolo.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-JUVENTUS

Nonostante gli ultimi risultati negativi, l'Empoli non dovrebbe discostarsi troppo dalla propria formazione tipo. Pinamonti dunque a guidare l'attacco, con alle proprie spalle Bajrami e Henderson. In difesa Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi, in mezzo al campo Zurkowski, Asllani e Bandinelli. Sperano in una maglia da titolare anche Verre e Cutrone.

La Juventus ha ritrovato qualche giorno fa Bonucci, che dovrebbe tornare titolare assieme a de Ligt. Ancora out invece Rugani e Chiellini, così come Dybala. I maggiori dubbi riguardano la fascia sinistra, con De Sciglio e Luca Pellegrini in lotta per una maglia, e il centrocampo: potrebbe toccare ad Arthur e Rabiot affiancare Zakaria. Sicuramente out McKennie, che ne avrà per almeno due mesi causa frattura al piede.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri