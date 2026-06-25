Coppa del Mondo - Mondiali - Girone E New York/New Jersey Stadium

Ecuador vs Germania è trasmessa in diretta in Italia su DAZN e su Rai 1, con copertura gratuita disponibile anche su RaiPlay. Le opzioni per seguire la partita in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Ecuador-Germania con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Ecuador-Germania: data e orario

Ecuador e Germania si affrontano al New York/New Jersey Stadium di East Rutherford nel terzo e decisivo turno del Girone E della Coppa del Mondo 2026. Per la Nazionale sudamericana è una partita da dentro o fuori; per la Germania di Julian Nagelsmann, già qualificata, si tratta di chiudere la fase a gironi con il massimo dei punti.

L'Ecuador arriva a questo appuntamento con un solo punto in tasca, frutto del pareggio per 0-0 contro Curaçao e della sconfitta all'esordio contro la Costa d'Avorio. Sebastian Beccacece sa che soltanto una vittoria può tenere vive le speranze di qualificazione della sua squadra, sia come seconda del girone sia come una delle migliori terze.

Dall'altra parte, la Germania ha dominato il Girone E con sei punti in due partite. La rimonta sulla Costa d'Avorio a Toronto — decisa da una doppietta di Deniz Undav nei minuti finali — ha confermato la qualità e la profondità di una rosa che non smette di stupire. Undav ha segnato tre gol in due apparizioni dalla panchina in questo Mondiale.

L'assenza di Nico Schlotterbeck, out per il resto del torneo dopo l'infortunio ai legamenti della caviglia rimediato contro la Costa d'Avorio, è il principale grattacapo difensivo per Nagelsmann. Il tecnico tedesco dovrà riorganizzare il reparto arretrato, anche se la qualità della rosa lascia ampi margini di manovra.

Enner Valencia resta il punto di riferimento offensivo dell'Ecuador, con Moises Caicedo chiamato a fare la differenza in mezzo al campo. Beccacece ha tutta la rosa a disposizione e cercherà quella scintilla in fase offensiva che è mancata nelle prime due uscite mondiali.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Ecuador vs Germania in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Sebastian Beccacece non deve fare i conti con infortuni o squalifiche in vista di questa partita. Il probabile undici ecuadoriano prevede Hernan Galindez in porta, con Piero Hincapie, Willian Pacho e Joel Ordonez in difesa. Pervis Estupinan e Pedro Vite agiranno sulle fasce, Moises Caicedo e Alan Franco in cabina di regia, con John Yeboah a completare il centrocampo. Enner Valencia e Gonzalo Plata guideranno l'attacco.

Julian Nagelsmann deve rinunciare a Nico Schlotterbeck, eliminato dal torneo per una lesione ai legamenti della caviglia riportata nella gara contro la Costa d'Avorio. Il probabile undici tedesco vede Oliver Baumann tra i pali, Joshua Kimmich, Jonathan Tah e Antonio Ruediger in difesa, con David Raum, Jamie Leweling, Leon Goretzka, Angelo Stiller e Nadiem Amiri a centrocampo, e Maximilian Beier e Deniz Undav in attacco.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 15 N. Schlotterbeck

Stato di forma

L'Ecuador arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro Curaçao il 21 giugno, preceduto dalla sconfitta per 1-0 contro la Costa d'Avorio all'esordio mondiale. In precedenza, La Tri aveva battuto il Guatemala 3-0 e l'Arabia Saudita 2-1 in amichevole, e pareggiato 1-1 con i Paesi Bassi a marzo. Nelle ultime cinque partite, l'Ecuador ha segnato sei gol e ne ha subiti due.

La Germania si presenta con cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. L'ultimo risultato è il 2-1 sulla Costa d'Avorio il 20 giugno, con Undav decisivo a partita in corso. Prima ancora, i tedeschi avevano travolto Curaçao 7-1 alla prima giornata e battuto gli Stati Uniti 1-2 in amichevole. Nelle ultime cinque partite, la Germania ha segnato 16 gol e ne ha subiti tre, con un clean sheet all'attivo.

Precedenti

ECU Ultime 2 partite GER 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Ecuador 2 - 4 Germania

Ecuador 0 - 3 Germania 2 Goal segnati 7 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Nelle due sfide presenti nei dati disponibili, la Germania ha sempre avuto la meglio sull'Ecuador. L'incontro più recente risale al 29 maggio 2013, un'amichevole vinta dai tedeschi per 4-2. In precedenza, il 20 giugno 2006, la Germania si impose per 3-0 in una partita della fase a gironi della Coppa del Mondo. Complessivamente, la Germania ha segnato sette gol e ne ha subiti due nelle due sfide.

Classifica





Nel Girone E dei Mondiali, la Germania occupa il primo posto in classifica, mentre l'Ecuador è terzo prima dell'ultima giornata.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







