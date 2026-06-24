La partita tra Curaçao e Costa d'Avorio è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate il canale e il link per seguire la partita in live streaming.

Come vedere Curaçao-Costa d'Avorio con una VPN

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Curaçao-Costa d'Avorio: data e orario

Curaçao e Costa d'Avorio si affrontano al Philadelphia Stadium nell'ultima giornata del Girone E della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le squadre è una partita che vale la qualificazione agli ottavi di finale.

I Blou i Bianku di Dick Advocaat hanno scritto una pagina di storia al loro debutto mondiale, resistendo all'Ecuador per uno 0-0 che vale come un'impresa. Il portiere Eloy Room ha parato 15 tiri, tenendo in vita le speranze di un'isola intera dopo la sconfitta per 7-1 contro la Germania alla prima giornata.

La Costa d'Avorio arriva a Philadelphia in seconda posizione nel girone, ma con ancora tutto da confermare. Gli Elefanti hanno battuto l'Ecuador 1-0 all'esordio grazie a un gol di Amad Diallo al 90', salvo poi cedere alla Germania 2-1 in extremis alla seconda giornata.

Emerse Faé ha trasformato la Costa d'Avorio in una squadra più solida e difficile da battere rispetto agli anni precedenti. Franck Kessie detta i tempi a centrocampo, mentre Amad Diallo e Yan Diomande rappresentano la minaccia principale in attacco.

Per Curaçao, al contrario, la matematica è spietata: servono almeno i tre punti per sperare nel passaggio del turno, con gli occhi puntati anche sugli altri risultati del girone. Advocaat sa che la sua squadra dovrà fare qualcosa di straordinario per prolungare l'avventura mondiale.

Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Dick Advocaat non registra indisponibili per questa sfida. Il tecnico olandese dovrebbe schierare l'XI probabile con Eloy Room in porta, la linea difensiva composta da Fonville, Brenet, Obispo, Gaari e Floranus, il centrocampo con Comenencia, Bacuna e Bacuna, e il tridente offensivo formato da Chong, Locadia e Juninho Bacuna.

Emerse Faé deve fare a meno di Wilfried Singo, out per infortunio. In sua assenza, la difesa ivoriana dovrebbe essere guidata da Kossounou, Doue, Agbadou e Konan, con Fofana tra i pali. A centrocampo spazio a Kessie, Sangare e Oulai, mentre Amad Diallo, Bonny e Yan Diomande agiranno nel reparto offensivo.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 5 W. Singo

Stato di forma

Curaçao arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'unico successo è stato il 4-0 contro Aruba in amichevole il 7 giugno. Il pareggio più recente è lo 0-0 contro l'Ecuador del 21 giugno, risultato storico per la nazionale caraibica. Nelle cinque partite considerate, Curaçao ha segnato sei gol e ne ha subiti diciassette, con la pesante sconfitta per 7-1 contro la Germania che pesa sul computo totale.

La Costa d'Avorio presenta un ruolino di marcia decisamente più solido: quattro vittorie e una sconfitta negli ultimi cinque incontri. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro la Germania il 20 giugno, arrivata nei minuti di recupero. Prima di questo passo falso, gli Elefanti avevano battuto l'Ecuador 1-0, la Francia 2-1 in amichevole, la Scozia 1-0 e la Corea del Sud 4-0. Nelle cinque partite, la Costa d'Avorio ha realizzato nove reti e ne ha concesse sei.

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