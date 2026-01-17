Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoCremonese
Stadio Giovanni Zini
team-logoHellas Verona
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Cremonese-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Cremonese-Verona è il primo match del lunedì di Serie A: come seguire il match in diretta tv e streaming.

Scontro salvezza nel lunedì del 21° turno di Serie A: la Cremonese di Davide Nicola ospita il Verona di Paolo Zanetti.

Grigiorossi molto più tranquilli rispetto ai prossimi avversari: sono 22 i punti racimolati finora, un bottino che consente di guardare al prossimo futuro con una certa fiducia.

Lo stesso non può dirsi per gli scaligeri, ultimi a quota 13 e chiamati a tirarsi fuori dalla zona 'calda' per conquistare quella che sarebbe la settima salvezza consecutiva.

Di seguito tutte le info sul match dello 'Zini': orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Cremonese-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cremonese-Verona sarà visibile su DAZN grazie all'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Da browser, invece, basterà collegarsi sul sito ufficiale di DAZN e accedervi con le credenziali del proprio abbonamento.

Per chi ha attivo un abbonamento 'Zona DAZN' con Sky, sarà possibile seguire Cremonese-Verona anche su DAZN 1 (canale numero 214).

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cremonese-Verona: ora di inizio

Cremonese-Verona si gioca lunedì 19 gennaio 2026 allo stadio 'Zini' di Cremona: calcio d'inizio alle ore 18:30. L'arbitro designato per l'incontro è Arena.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Hellas Verona

3-5-2

Formazione

3-5-2

1
E. Audero
15
M. Bianchetti
6
F. Baschirotto
24
F. Terracciano
11
D. Johnsen
33
A. Grassi
7
A. Zerbin
38
W. Bondo
4
T. Barbieri
90
F. Bonazzoli
10
J. Vardy
1
L. Montipo
63
R. Gagliardini
15
V. Nelsson
6
N. Valentini
12
D. Bradaric
73
M. Al Musrati
8
S. Serdar
24
A. Bernede
36
C. Niasse
9
A. Sarr
16
G. Orban

3-5-2

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Barone

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Zanetti

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Cremonese

Nicola non avrà a disposizione lo squalificato Pezzella sulla fascia sinistra: chance per Zerbin. Bondo in cabina di regia, Bonazzoli favorito su Sanabria per affiancare Vardy in attacco.

Notizie sul Verona

Zanetti pensa di ricomporre la coppia Giovane-Orban dal 1': verso la panchina Sarr e Mosquera. Gagliardini al centro della manovra, ancora out Belghali. Slotsager tra i tre di difesa.

Probabili formazioni Cremonese-Verona

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Valentini; Bradaric, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Partite tra le due squadre

Classifica

