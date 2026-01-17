Dove vedere Cremonese-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Scontro salvezza nel lunedì del 21° turno di Serie A: la Cremonese di Davide Nicola ospita il Verona di Paolo Zanetti.

Grigiorossi molto più tranquilli rispetto ai prossimi avversari: sono 22 i punti racimolati finora, un bottino che consente di guardare al prossimo futuro con una certa fiducia.

Lo stesso non può dirsi per gli scaligeri, ultimi a quota 13 e chiamati a tirarsi fuori dalla zona 'calda' per conquistare quella che sarebbe la settima salvezza consecutiva.

Di seguito tutte le info sul match dello 'Zini': orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Cremonese-Verona sarà visibile su DAZN grazie all'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Da browser, invece, basterà collegarsi sul sito ufficiale di DAZN e accedervi con le credenziali del proprio abbonamento.

Per chi ha attivo un abbonamento 'Zona DAZN' con Sky, sarà possibile seguire Cremonese-Verona anche su DAZN 1 (canale numero 214).

Cremonese-Verona: ora di inizio

Cremonese-Verona si gioca lunedì 19 gennaio 2026 allo stadio 'Zini' di Cremona: calcio d'inizio alle ore 18:30. L'arbitro designato per l'incontro è Arena.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Cremonese

Nicola non avrà a disposizione lo squalificato Pezzella sulla fascia sinistra: chance per Zerbin. Bondo in cabina di regia, Bonazzoli favorito su Sanabria per affiancare Vardy in attacco.

Notizie sul Verona

Zanetti pensa di ricomporre la coppia Giovane-Orban dal 1': verso la panchina Sarr e Mosquera. Gagliardini al centro della manovra, ancora out Belghali. Slotsager tra i tre di difesa.

Probabili formazioni Cremonese-Verona

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Valentini; Bradaric, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

