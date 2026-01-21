Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
team-logoTorino
Lelio Donato

Dove vedere Como-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita della ventiduesima giornata di Serie A tra Como e Torino: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e dove seguirlo in diretta tv e streaming.

La 22sima giornata di Serie A offre anche la sfida del 'Sinigaglia' tra Como e Torino.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Como-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Como e Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Serie A
Como crest
Como
COM
Torino crest
Torino
TOR

Per vedere Como-Torino in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Como-Torino: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio G. Sinigaglia

La gara fra Como e Torino, valida per la 22sima giornata di Serie A Enilive si giocherà sabato 24 gennaio, allo stadio Sinigaglia di Como, con fischio d'inizio alle ore 15.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Como - Torino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Baroni

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Como-Torino

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Rodriguez, Paz, Baturina. All. Fabregas.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams. All. Baroni.

Forma

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

COM

Ultime 5 partite

TOR

2

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

6

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

