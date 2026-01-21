Dove vedere Como-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La 22sima giornata di Serie A offre anche la sfida del 'Sinigaglia' tra Como e Torino.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Como-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Como e Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Como-Torino in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Como-Torino: ora di inizio
La gara fra Como e Torino, valida per la 22sima giornata di Serie A Enilive si giocherà sabato 24 gennaio, allo stadio Sinigaglia di Como, con fischio d’inizio alle ore 15.00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Como-Torino
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Rodriguez, Paz, Baturina. All. Fabregas.
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams. All. Baroni.