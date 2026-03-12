Dove vedere Como-Roma domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Scontro diretto delicatissimo per il quarto posto tra Como e Roma nella ventinovesima giornata di Serie A.

I lariani nell'ultimo turno, grazie alla preziosa vittoria di Cagliari, hanno agganciato proprio i giallorossi che invece sono reduci dalla sconfitta sul campo del Genoa.

Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati su Como-Roma: dalle formazioni scelte da Fabregas e Gasperini alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Como-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Como-Roma, come tutte le altre partite di Serie A, sarà visibile su DAZN grazie l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match sarà trasmesso in co-esclusiva anche da Sky su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (251).

Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, fruibile senza ulteriori costi; l'altra opzione è rappresentata dall'acquisto del 'Pass Sport' presente su NOW.

Come guardare ovunque con una VPN

Como-Roma, ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio G. Sinigaglia

Como-Roma si gioca domenica 15 marzo 2026 allo Stadio Sinigaglia di Como. Calcio d'inizio alle ore 18.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Como-Roma

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Forma

Buon momento per il Como che non perde da cinque partite consecutive tra campionato e Coppa Italia. I giallorossi invece hanno vinto solo una delle ultime cinque gare ufficiali e non vincono da quattro trasferte di fila.

Partite tra le due squadre

