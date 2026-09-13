Dove vedere Como-Parma in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 4 14 set 2026 - 12:30 Stadio G. Sinigaglia

Como-Parma sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Come vedere Como-Parma con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Como-Parma: lunedì 14 settembre ore 18.30

Il Como ospita il Parma al Sinigaglia in una sfida di Serie A che arriva in un momento di grande entusiasmo per i lariani. Fabregas e i suoi hanno aperto la stagione con una continuità impressionante, e il pubblico di casa è pronto a sostenere nuovamente la squadra.

Il Como arriva a questo appuntamento sull'onda di un inizio di stagione straordinario. Tre vittorie nelle ultime quattro partite ufficiali, tra cui la storica goleada in Champions League contro il Lipsia, hanno proiettato i biancoblù tra le realtà più interessanti del calcio italiano. La squadra di Fabregas ha dimostrato di saper dominare anche sul palcoscenico europeo, con un gioco fluido e spettacolare che ha fatto parlare ben oltre i confini nazionali.

Il Parma, al contrario, sta attraversando un momento difficile. La formazione di Carlos Cuesta ha raccolto un solo punto nelle prime tre giornate di campionato ed è già uscita dalla Coppa Italia, sconfitta dalla Cremonese. La trasferta sul lago di Como non si preannuncia semplice per i ducali, che cercano disperatamente una svolta.

In casa Como si parla già di ambizioni scudetto. Il club del patron Suwarso ha costruito una rosa profonda e di qualità, capace di competere su più fronti senza accusare cali di rendimento. Moise Kean dovrebbe fare il suo esordio dal primo minuto in maglia lariana, con Fabregas pronto a ruotare la rosa dopo gli impegni europei.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Como-Parma in diretta TV e in streaming.

Formazioni

In casa Como, Fabregas dovrebbe affidarsi a un undici rinnovato rispetto alla Champions League. Moise Kean è pronto a partire dall'inizio al posto di Douvikas, mentre Kaiki e Perrone sono in lizza per una maglia da titolare. L'unico assente certo è Jayden Addai, fuori per infortunio.

Per il Parma, Cuesta dovrebbe confermare gran parte della formazione vista contro il Monza. L'ex Diego Carlos guiderà la difesa a tre con Delprato e Troilo, mentre El Bilal Touré è candidato a un posto in attacco.

Stato di forma

Il Como arriva a questa sfida con un ruolino di marcia di tre vittorie e un pareggio in questo avvio di stagione. Il risultato più recente è il netto 4-1 rifilato al Lipsia in Champions League, preceduto dal 4-1 in trasferta contro il Genoa in Serie A. In totale, i lariani hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 4 in questo periodo.

Il Parma, invece, ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque. Il più recente risultato utile è l'1-1 contro il Monza ma le sconfitte contro Juventus e Cagliari pesano sul morale.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 17 maggio 2026, quando il Como si impose 1-0 sul Parma in casa in Serie A. Negli ultimi cinque incroci ufficiali, il Como ha vinto tre volte, con un pareggio e nessuna vittoria per il Parma. I lariani non hanno mai perso contro i ducali in questo arco di tempo, a conferma di un netto vantaggio nei confronti diretti recenti.

Classifica













Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







