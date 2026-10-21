Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

La partita tra Como e Manchester United è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Per seguire il match in streaming è possibile accedere a NOW tramite abbonamento.

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Como-Manchester United: data e orario

Lo Stadio G. Sinigaglia di Como ospita una sfida di Champions League tra i padroni di casa e il Manchester United, due squadre che si presentano all'appuntamento europeo con qualcosa da dimostrare dopo risultati altalenanti nelle rispettive competizioni nazionali.

Il Como di Cesc Fabregas ha vissuto una settimana intensa: la vittoria in Serie A contro la Fiorentina ha ridato morale all'ambiente, ma la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord pesa ancora. I lariani cercano continuità su un palcoscenico che, stagione dopo stagione, stanno imparando a frequentare con maggiore disinvoltura.

Dall'altra parte, il Manchester United arriva in Italia con una classifica di Champions League che non lascia tranquilli. Michael Carrick guida una squadra che in Premier League non riesce a vincere: nelle ultime cinque partite non è arrivato un solo successo, con tre pareggi e due sconfitte che alimentano le discussioni attorno alla panchina di Old Trafford.

La pressione su Carrick è concreta. Le voci su un possibile cambio in panchina si moltiplicano, e ogni risultato europeo assume un peso specifico ancora maggiore per il futuro del tecnico. I Red Devils non possono permettersi un altro passo falso.

Entrambe le squadre occupano posizioni di classifica in Champions League che rendono questa partita tutt'altro che una formalità. Per Como è un'occasione per consolidarsi, per il Manchester United una necessità.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Como di Cesc Fabregas dovrebbe schierarsi con Robert Sanchez in porta, supportato da una difesa composta da Alex Valle, Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah e Ivan Smolcic. A centrocampo spazio a Luis Milla e Jesus Rodriguez, con Kaiki, Maximo Perrone e Martin Baturina a supporto di Nico Paz. Non si registrano indisponibili ufficiali tra le fila lariane, ma eventuali aggiornamenti saranno comunicati in avvicinamento al fischio d'inizio.

Michael Carrick dovrebbe affidarsi a Senne Lammens tra i pali, con una linea difensiva formata da Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Leny Yoro e Ayden Heaven. In mezzo al campo agiranno Andrey Santos e Carlos Baleba, mentre Bruno Fernandes, Marcus Rashford e Youri Tielemans supporteranno Bryan Mbeumo in attacco. Nessuna squalifica o infortunio comunicato ufficialmente per i Red Devils.

Stato di forma

Il Como arriva a questa partita con un ruolino di marcia altalenante nelle ultime cinque uscite: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I lariani hanno battuto Fiorentina (3-1) e Parma (2-1), ma hanno ceduto al Feyenoord in Champions League (2-3) e al Frosinone in campionato (0-2). Il pareggio per 0-0 contro la Roma completa un quadro che evidenzia una squadra capace di grandi prestazioni ma ancora discontinua.

Il Manchester United non vince da cinque partite: un bilancio di zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte racconta le difficoltà di questo avvio di stagione. I Red Devils hanno pareggiato contro Leeds United (1-1), Tottenham (1-1) e Fulham (1-1), mentre le sconfitte sono arrivate contro l'Atletico Madrid in Champions League (0-2) e il Brighton in Carabao Cup (2-3). La squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti otto nelle ultime cinque gare.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Como e Manchester United. Trattandosi di una sfida inedita o con uno storico non recente, non è possibile fornire un resoconto degli incontri passati.

Classifica





In Champions League, Como occupa attualmente la dodicesima posizione, mentre il Manchester United si trova un posto più in basso, al tredicesimo posto. Una sfida diretta tra due squadre che si trovano nella parte bassa della classifica europea e che hanno bisogno di punti per migliorare la propria situazione.





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