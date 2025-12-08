Dove vedere Celta Vigo-Bologna giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Fin qui ha giocato un buon girone di Europa League, ora il Bologna di Italiano spera di cominciare a correre per gli ottavi diretti. Attualmente in zona playoff, la squadra emiliana torna in campo per sfidare il Celta Vigo in terra spagnola e magari dare una mano al Ranking italiano in virtù dello 'scontro diretto' con una formazione proveniente dalla Liga.

Anche il Celta Vigo si trova in zona playoff e con un solo punto in più rispetto al Bologna, con un cammino pressochè identico, se non con un numero più basso di pareggi, di fatto zero.

Come di consueto l'Europa League si gioca di giovedì e anche il sesto turno del girone unico non fa eccezione: Celta Vigo e Bologna sono pronte a scendere in campo per la terzultima partita della fase campionato.

Come guardare Celta Vigo-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

Celta Vigo-Bologna si può vedere in diretta tv e streaming tramite Sky, Sky Go e NOW, mentre non è prevista una trasmissione gratis e in chiaro della sesta partita di Europa League.

I canali scelti per la partita di giovedì sono Sky Sport Calcio e Sky Sport, ovvero i numeri 202 e 253.

Come guardare ovunque con una VPN

Celta Vigo-Bologna: ora di inizio

Europa League - Europa League Abanca Balaidos

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Celta Vigo-Bologna con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La partita del Bologna si gioca giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 21:00. Nella stessa giornata si giocano anche le gare di Fiorentina e Roma, rispettivamente in campo alle 18:45 e in contemporanea con i rossoblù.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Celta Vigo - Bologna Probabile formazione Panchina Allenatore C. Giraldez Probabile formazione Panchina Allenatore V. Italiano

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sul Bologna

Forma

Dopo la partita di campionato contro la Lazio, Italiano dovrebbe proporre quasi tutta la formazione titolare vista all'Olimpico, con Orsolini, Odgaard e Cambiaghi alle spalle di Castro. Bernardeschi spera comunque in una chance dal 1', così come Ferguson a centrocampo. Miranda titolare in difesa, De Silvestri può partire in panchina.

Decisamente altalenante in Liga fin qui, il Celta Vigo ha vinto tre partite negli ultimi cinque incontri di campionato. Attualmente la squadra spagnola è a metà tra corsa salvezza ed europea, nonostante la possibilità di tornare in Conference o Europa League sia più concreta.

Negli ultimi due turni il Bologna ha rallentato la sua straordinaria corsa in campionato, pareggiando contro la Lazio e perdendo a sorpresa contro la Cremonese. Prima di tali risultati, però, erano arrivati tre successi consecutivi che mantengono il club emiliano in piena corsa Scudetto e Champions.

Partite tra le due squadre

La partita tra Celta Vigo e Bologna è inedita, non ci sono mai stati precedenti nella storia del calcio europeo

Classifica

In Europa League il Celta Vigo si trova a dieci punti, uno in più rispetto al Bologna. Entrambe in piena lotta per procedere verso i playoff, sperano di saltare le due partite ulteriori post fase campionato e accedere direttamente agli ottavi.