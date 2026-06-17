Dove vedere Repubblica Ceca-Sudafrica in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

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Repubblica Ceca-Sudafrica: data e orario

La Repubblica Ceca affronta il Sudafrica all'Atlanta Stadium nella seconda giornata del Gruppo A della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le nazionali, si tratta di una partita che può già segnare il destino nel torneo.

I cechi arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta per 2-1 contro la Corea del Sud nella gara d'esordio, un risultato che ha complicato subito i piani di Miroslav Koubek. Nonostante fossero andati in vantaggio nel secondo tempo, la squadra ha ceduto nella fase finale e ora ha bisogno di una risposta concreta.

Il Sudafrica, invece, ha vissuto un debutto da dimenticare. La sconfitta per 2-0 contro il Messico è stata aggravata dalle espulsioni di Sphephelo Sithole e Themba Zwane, due giocatori che mancheranno anche in questa partita per squalifica. Hugo Broos dovrà riorganizzare la squadra con risorse ridotte.

Patrik Schick resta il riferimento offensivo principale della Repubblica Ceca. L'attaccante del Bayer Leverkusen ha chiuso la scorsa stagione in Bundesliga con 16 gol in 28 presenze e porta esperienza internazionale in un momento di pressione. Tomas Soucek del West Ham aggiunge fisicità e capacità di inserimento dalla mediana.

Per il Sudafrica, tutto passa per Teboho Mokoena. Il centrocampista del Mamelodi Sundowns è il motore della squadra, e intorno a lui Broos si affiderà alla velocità di Oswin Appollis e alla fisicità di Lyle Foster in attacco. Il portiere Ronwen Williams, capitano e punto fermo della difesa, dovrà essere determinante.

Entrambe le squadre sono già con le spalle al muro. Chi perde vede le speranze di qualificazione ridursi drasticamente. Per informazioni su dove seguire la partita in diretta, continua a leggere.

Formazioni

Miroslav Koubek dovrebbe affidarsi al seguente undici titolare: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Sulc, Soucek, Zeleny; Schick. Non risultano indisponibili per infortunio o squalifica tra le fila ceche.

In casa Sudafrica, Hugo Broos deve fare a meno di Sphephelo Sithole e Themba Zwane, entrambi squalificati dopo le espulsioni rimediaste nella sconfitta contro il Messico. Il probabile undici titolare è: Williams; Okon, Modiba, Mudau, Mbokazi; Mokoena, Mbatha; Adams, Appollis, Moremi; Foster. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 13 S. Sithole

11 T. Zwane

Stato di forma

La Repubblica Ceca arriva a questa partita con quattro risultati utili consecutivi prima dell'esordio mondiale. Nelle ultime cinque uscite, il bilancio è di quattro vittorie e una sconfitta, con la battuta d'arresto più recente arrivata proprio contro la Corea del Sud per 2-1 ai Mondiali il 12 giugno. In precedenza, la squadra aveva superato il Guatemala per 3-1 in amichevole e il Kosovo per 2-1. Nelle due gare dei playoff di qualificazione contro Danimarca e Irlanda, entrambe terminate 2-2, la Repubblica Ceca aveva strappato la qualificazione ai rigori. Nelle ultime cinque partite, la nazionale ha segnato dieci reti subendone sette.

Il Sudafrica presenta un ruolino più discontinuo: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'unica vittoria è arrivata contro la Giamaica per 1-0 il 6 giugno. Il pareggio per 0-0 contro il Nicaragua e i due pareggi per 1-1 e 1-2 contro Panama mostrano una squadra che fatica a trovare continuità offensiva. La sconfitta per 2-0 contro il Messico all'esordio mondiale il 11 giugno è il risultato più recente. In cinque partite, Bafana Bafana ha segnato solo due gol subendone cinque.

Precedenti

Classifica





Nel Gruppo A dei Mondiali, la Repubblica CecaRepubblica Ceca occupa attualmente il terzo posto, mentre il Sudafrica è quarto.





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