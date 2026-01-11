Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoCatania
team-logoCavese
Guarda LIVE su NOWGuarda in streaming su NordVPN
GOAL

Dove vedere Catania-Cavese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Catania e Cavese: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Match interno per il Catania nella ventunesima giornata del girone C di Serie C Sky Wi-Fi. Al Massimino arriva la Cavese, in corsa per la salvezza.

Etnei secondi in classifica dopo il pari di Foggia che ha aperto il 2026; di contro, invece, nel primo match dell’anno solare la Cavese ha superato in casa il Team Altamura.

Mimmo Toscano vuol vincere, per proseguire la rincorsa alla promozione diretta. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Catania-Cavese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Serie C
Catania crest
Catania
CAT
Cavese crest
Cavese
CAV

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Catania-Cavese verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Catania-Cavese anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Catania-Cavese: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Catania e Cavese, valida per la ventunesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 11 dicembre, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 14:30.


Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Catania

PROBABILI FORMAZIONI

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro, Allegretto; Casasola, Di Tacchio, Quaini, Donnarumma; Jimenez, Bruzzaniti; Forte. All. Toscano.

Notizie sulla Cavese

PROBABILI FORMAZIONI

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Loreto; Amerighi, Orlando, Awua, Maiolo, Diarrassouba; Fella, Fusco. All. Prosperi.

Forma

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

CAV
-Forma

Goal segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Catania reduce dal pari di Foggia: tre vittorie e due pari nelle ultime 5 per gli etnei. La Cavese, invece, è tornata a vincere battendo l’Altamura, dopo un filotto di quattro gare senza i tre punti. 

Partite tra le due squadre

CAT

Ultime 5 partite

CAV

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

6

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Oltre allo 0-1 della gara d’andata, sono due le vittorie per il Catania negli ultimi 5 incroci con la Cavese, con due pari a completare il quadro. 

Classifica

Catania secondo a quota 42 punti, -2 dal Benevento. La Cavese, invece, è a 13^ con 21 lunghezze, una di vantaggio sulla zona playout. 

Pubblicità
0