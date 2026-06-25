Dove vedere Capo Verde-Arabia Saudita in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

La partita tra Capo Verde e Arabia Saudita è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale disponibile per seguire il match in streaming.

Come vedere Capo Verde-Arabia Saudita con una VPN

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Capo Verde-Arabia Saudita: data e orario

Capo Verde e Arabia Saudita si affrontano all'NRG Stadium di Houston nell'ultima giornata del Girone H della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le nazionali, il risultato di questa sera è decisivo: una vale la qualificazione agli ottavi, l'altra la speranza di un miracolo.

Gli Squali Blu hanno scritto una delle storie più belle di questo torneo. Esordienti assoluti ai Mondiali, hanno fermato la Spagna sullo 0-0 alla prima giornata e poi pareggiato 2-2 con l'Uruguay, raccogliendo due punti che li proiettano in terza posizione nel girone. Un altro punto potrebbe bastare per staccare il pass per il turno successivo, a seconda di ciò che accade nell'altra partita.

Il portiere Vozinha, 40 anni, è diventato il simbolo di questa squadra. Contro la Spagna ha effettuato sette parate, guadagnandosi l'ammirazione del mondo intero. L'allenatore Bubista, ex capitano della nazionale, ha costruito un blocco difensivo solido e compatto che ha già dimostrato di poter contenere avversari di ben altra caratura.

L'Arabia Saudita arriva a Houston in una posizione disperata. Dopo il pareggio per 1-1 con l'Uruguay alla prima giornata, i Falchi Verdi sono stati travolti 4-0 dalla Spagna nel secondo match: una sconfitta pesante che li ha relegati all'ultimo posto del girone. Il commissario tecnico Georgios Donis, nominato appena due mesi prima del torneo, ha bisogno di una vittoria per tenere viva qualsiasi speranza.

Salem Al-Dawsari, veterano e fulcro tecnico della nazionale saudita, è il giocatore attorno al quale ruota tutta la manovra offensiva. Il terzino Saud Abdulhamid, unico elemento del gruppo a giocare in Europa con il Lens, porta qualità e esperienza internazionale sulla fascia destra.

Capo Verde gioca per la storia, Arabia Saudita per la sopravvivenza. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il commissario tecnico di Capo Verde, Bubista, non ha segnalato infortuni né squalifiche in vista della partita. Il probabile undici titolare prevede Vozinha in porta; Joao Paulo, Steven Moreira, Roberto Lopes e Diney Borges in difesa; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte e Kevin Lenini a centrocampo; Garry Rodrigues e Gilson Benchimol in attacco.

Anche il tecnico dell'Arabia Saudita, Georgios Donis, non ha comunicato assenze per infortuni o squalifiche. Il probabile undici saudita vede Mohammed Al Owais tra i pali; Abdulelah Al Amri, Moteb Al-Harbi, Ali Lajami, Hassan Al Tambakti e Saud Abdulhamid nel reparto difensivo; Mohammed Abu Al Shamat, Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno e Nasser Al-Dawsari a centrocampo; Firas Al-Buraikan come terminale offensivo. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Capo Verde ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con nove gol segnati e tre subiti. L'ultimo risultato è il pareggio per 2-2 contro l'Uruguay il 21 giugno, una gara in cui gli Squali Blu sono rimaste in partita dopo essere andate sotto. In precedenza avevano fermato la Spagna sullo 0-0 al debutto mondiale, mentre nelle amichevoli pre-torneo avevano battuto Bermuda e Serbia entrambe per 3-0.

L'Arabia Saudita ha totalizzato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con quattro reti all'attivo e sette al passivo. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 4-0 contro la Spagna il 21 giugno. In precedenza avevano pareggiato 1-1 con l'Uruguay all'esordio mondiale e vinto 3-0 contro Porto Rico in amichevole, ma avevano perso anche contro l'Ecuador per 2-1.

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