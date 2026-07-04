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Dove vedere Canada-Marocco in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Canada vs Marocco
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Coppa del Mondo

Dove vedere la partita di Coppa del Mondo tra Canada e Marocco: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Come vedere Canada-Marocco con una VPN

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Canada-Marocco: data e orario

Formazioni

Probabili formazioni Canada - Marocco

4-4-2
Canada crest
Canada
CAN
Formazione
Marocco crest
Marocco
MAR
4-2-3-1
16M. Crepeau2A. Johnston13D. Cornelius15M. Bombito22R. Laryea25N. Saliba11L. Millar17T. Buchanan7S. Eustaquio10J. David12T. Oluwaseyi1Y. Bounou14I. Diop2A. Hakimi3N. Mazraoui18C. Riad6A. Bouaddi24N. El Aynaoui8A. Ounahi23B. El Khannouss10B. Diaz11I. Saibari
Marocco crest
Marocco
MAR
4-4-2
Canada

Formazione titolare

Marocco

Allenatore

  • J. Marsch
  • M. Ouahbi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Stato di forma

CAN

CAN - Forma

IRL
D1-1
BIH
D1-1
QAT
V6-0
SVI
S2-1
SDA
V0-1
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MAR

MAR - Forma

NOR
D1-1
BRA
D1-1
SCO
V0-1
HAI
V4-2
OLA
V1-1
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti

CAN

Ultime 2 partite

MAR

0

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

1

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/2
Entrambe le squadre a segno
1/2

Classifica



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  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
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  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


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  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.


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