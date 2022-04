Archiviato il ko interno contro l'Inter, la Juventus va a Cagliari per il terzo anticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Gara importante sia per i bianconeri, che devono difendersi dal ritorno della Roma e tenersi stretto il quarto posto che porta in Champions League, che per i sardi.

Grazie al successo di misura del Verona sul Genoa nel posticipo del lunedì e in attesa della gara di recupero tra Salernitana e Venezia, il Cagliari resta al quart'ultimo posto a quota 25, con tre lunghiezze di vantaggio sulla coppia formata proprio dal Grifone e dai lagunari.

La squadra di Mazzarri va a caccia del riscatto dopo il pesante ko alla Dacia Arena contro l'Udinese per 5-1, ma dovrà vedersela contro una Juventus che si lecca le ferite dopo la sconfitta nel 'Derby d'Italia' contro l'Inter davanti ai propri tifosi all'Allianz Stadium Un match che ha segnato definitivamente l'uscita dei bianconeri dalla corsa allo Scudetto.

La gara d'andata, giocata all'Allianz Stadium di Torino lo scorso 21 dicembre, ha visto la Juventus imporsi per 2-0 con un goal per tempo: reti messe a segno da Moise Kean e Federico Bernardeschi nei minuti finali delle due frazioni.

QUANDO SI GIOCA CAGLIARI-JUVENTUS

Cagliari-Juventus, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A, è in programma nella serata di sabato 9 aprile 2022 all'Unipol Domus di Cagliari. Il calcio d'inizio del match sarà alle ore 20.45.

DOVE VEDERE CAGLIARI-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Cagliari-Juventus sarà visibile in diretta tv dagli abbonati a DAZN, sia su un normale televisore (attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast) che su una smart tv. L'alternativa, per gli abbonati a Sky, è quella di assistere alla sfida su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K oppure sul canale numero 251.

Cagliari-Juventus si potrà vedere anche in diretta streaming, sempre su DAZN, questa volta collegandosi al sito della piattaforma oppure scaricando l'app sui propri dispositivi mobili. Le alternative, per gli abbonati a Sky, sono SkyGo e NOW.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La coppia che commenterà Cagliari-Juventus su DAZN è formata da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini. Sky, invece, non ha ancora comunicato telecronista e seconda voce per il match della Unipol Domus.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-JUVENTUS

Mazzarri non ha a disposizione Grassi, espulso contro l'Udinese: in campo Baselli al suo posto, ma occhio al rientrante Rog. Potrebbe essere ancora Pereiro a far coppia con João Pedro. Bellanova può tornare a destra, con l'inserimento sulla fascia mancina di Lykogiannis.

Allegri potrebbe ripetere quasi in toto la stessa formazione vista con l'Inter, escludendo lo squalificato Morata e l'infortunato Locatelli: il modulo potrebbe dunque essere un 4-4-2 con l'inserimento in mezzo di Arthur e Zakaria. La coppia centrale sarà ancora composta da de Ligt e Chiellini.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Baselli, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, João Pedro. All. Mazzarri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Zakaria, Rabiot; Dybala, Vlahovic. All. Allegri