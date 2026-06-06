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Come vedere Brasile-Egitto con una VPN

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Brasile-Egitto: data e orario

Il Brasile affronta l'Egitto in un'amichevole internazionale che arriva in un momento di grande attesa per entrambe le nazionali, a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali 2026 in Nord America.

Per la Seleção, si tratta dell'ultimo banco di prova prima di aprire la fase a gironi del torneo. Carlo Ancelotti, alla guida del Brasile in quella che rappresenta la sua prima grande esperienza come commissario tecnico, sta ultimando la preparazione tattica con un occhio di riguardo alla condizione fisica dei suoi uomini migliori.

La situazione più delicata riguarda Neymar. L'attaccante del Santos sta recuperando da un problema muscolare al polpaccio e, stando alle ultime indicazioni di Ancelotti, potrebbe rientrare negli allenamenti collettivi la prossima settimana dopo un esame medico decisivo. La sua presenza al Mondiale resta incerta, ma il tecnico italiano si è detto fiducioso.

L'Egitto arriva a questa sfida dopo un percorso recente tutt'altro che lineare. I Faraoni hanno vissuto un'eliminazione precoce dalla Coppa d'Africa 2026, con due sconfitte consecutive nel girone, e ora cercano risposte in vista della loro campagna mondiale nel Gruppo G contro Belgio, Nuova Zelanda e Iran.

Per entrambe le nazionali, questa partita vale soprattutto come test di condizione e organizzazione. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la gara in diretta.

Formazioni









Stato di forma

Il Brasile arriva a questa amichevole con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La prestazione più recente è stata una netta vittoria per 6-2 contro Panama il 31 maggio 2026, che ha offerto indicazioni incoraggianti in fase offensiva. In precedenza, la Seleção aveva battuto la Croazia 3-1 ad aprile, mentre a marzo era arrivata una sconfitta per 2-1 contro la Francia. Il pareggio per 1-1 con la Tunisia a novembre 2025 e il successo per 2-0 sul Senegal completano il quadro degli ultimi cinque risultati.

L'Egitto presenta un percorso più discontinuo. La vittoria più recente è arrivata il 28 maggio 2026 contro la Russia per 1-0, preceduta da un pareggio a reti inviolate contro la Spagna a marzo. I Faraoni avevano centrato una convincente vittoria per 4-0 in Arabia Saudita, ma le due sconfitte consecutive alla Coppa d'Africa 2026 — contro Nigeria e Senegal, entrambe per 1-0 — pesano sul morale del gruppo.

Precedenti

BRA Ultima partita EGI 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Egitto 0 - 2 Brasile 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Nei precedenti disponibili tra le due nazionali, l'unico incontro registrato è datato 14 novembre 2011, quando l'Egitto ospitò il Brasile in un'amichevole terminata 0-2 in favore della Seleção. Con un solo precedente nel dataset, non è possibile tracciare tendenze storiche significative tra le due selezioni.

Classifica









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