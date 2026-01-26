Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La rimonta contro il Pisa e la prima fuga Scudetto, permettono all'Inter di tuffarsi sull'ultima partita di Champions League con maggiore tranquillità. L'ultimo periodo europeo è stato alquanto complicato per il team di Chivu, che dopo le prime quattro vittorie ha subito tre sconfitte consecutive. Nonostante ciò, la squadra milanese può ancora raggiungere gli ottavi, seppur battendo il Borussia in quel di Dortmund.

Allo stesso modo anche il Dortmund, in zona playoff come l'Inter, vuole approdare alla fase ad eliminazione diretta del torneo, consapevole però di dover battere i nerazzurri per giocare almeno gli spareggi. Ultimi 90' del girone unico e impossibilità di sbagliare.

Inter e Dortmund sono separate da un punto, con i gialloneri attualmente a 11. Davanti al 'muro giallo' dei tifosi di casa, la squadra di Chivu deve riscattare le ultime sconfitte europee e dimostrare di poter ancora dire la sua nel proseguo del torneo, tra l'altro da vice-Campione in carica.

Come guardare Dortmund-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

Borussia Dortmund-Inter si può vedere esclusivamente con un abbonamento a Sky o NOW, mentre non è prevista una trasmissione in diretta tv e streaming in chiaro.

Per guardare la partita dell'Inter basta accedere ai canali 202 o 252 di Sky, Sky Go e NOW, ovvero Sky Sport Calcio o Sky Sport.

Come guardare ovunque con una VPN

Borussia Dortmund-Inter: a che inizia

Champions League - Champions League Signal Iduna Park

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Inter

INTER (3-5-2):Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Carlos; Lautaro, Thuram. All. Chivu

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy. All. Kovac

Forma di Dortmund e Inter

Precedenti Borussia Dortmund-Inter

BVB Ultime 2 partite INT 1 Vittoria 0 Pareggi 1 Vittoria Borussia Dortmund 3 - 2 Inter

Inter 2 - 0 Borussia Dortmund 3 Goal segnati 4 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Classifica di Dortmund e Inter