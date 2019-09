Dove vedere Bologna-Roma in tv e streaming

Il Bologna sfida la Roma nella 4ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic sfida la di Paulo Fonseca nella 4ª giornata di . I felsinei, nonostante i noti problemi di salute dell'allenatore serbo, sono stati protagonisti di un grande avvio di stagione e occupano attualmente il secondo posto in classifica con 7 punti in 3 partite, frutto di 2 vittorie e un pareggio; i capitolini invece inseguono all'8° posto con 5 punti e un cammino con 2 pareggi e una vittoria nell'ultima giornata contro il .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Fra i rossoblù ben 5 giocatori sono andati a segno nelle prime 3 giornate: Bani, Soriano, Palacio, Sansone e Orsolini, mentre fra i giallorossi il centravanti Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov sono i migliori marcatori con 2 reti realizzate a testa.

Nelle 71 gare disputate fra le due squadre in casa degli emiliani, sono proprio questi ultimi a condurre a livello statistico con 31 vittorie, 21 pareggi e 19 successi giallorossi. L'ultima vittoria dei giallorossi a Bologna risale al 9 aprile 2017 (0-3): lo scorso anno i rossoblù vinsero con un netto 2-0, mentre due anni fa la gara si concluse con un pareggio per 1-1.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-ROMA

La partita Bologna-Roma si giocherà domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

DOVE VEDERE BOLOGNA-ROMA IN TV E STREAMING

Bologna-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta in da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la gara anche in diretta su pc e su dispositivi mobili iOS e Android quali tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go. C'è infine l'opzione Now Tv, il servizio di streaming on demand di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-ROMA

Mihajlovic potrebbe riproporre al centro dell'attacco Destro, con Palacio decentrato a sinistra e Sansone a rischio panchina. Davanti alla difesa è sicuro del posto il cileno Medel, mentre duellano per una maglia Dzemaili e Poli, con quest'ultimo favorito. Dietro possibile conferma al centro per Bani al posto dell'infortunato Danilo come partner di Denswil, mentre il giapponese Tomiyasu e Dijks si candidano come esterni bassi.

Fonseca dovrebbe confermare l'ossatura della squadra che nella terza giornata ha travolto il Sassuolo all'Olimpico, con qualche ritocco dovuto all'impegno ravvicinato in . Potrebbe riposare sulla corsia mancina Kolarov, con l'opzione Spinazzola, ormai pienamente ristabilito dal suo problema fisico, che resta viva. L'altro dubbio è sulla trequarti, con Zaniolo che dovrebbe riprendersi il posto da titolare accanto a Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan scalzando Kluivert. In attacco agirà Dzeko, mentre al centro della difesa - con Smalling ancora indisponibile - Mancini resta favorito su Juan Jesus per far coppia con Fazio.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini Lo., Mkhitaryan; Dzeko.