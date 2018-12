Dove vedere Bologna-Milan in tv e streaming

Il Bologna ospita il Milan al Dall'Ara nel posticipo del martedì della 16ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Bologna di Pippo Inzaghi ospita il Milan di Gennaro Gattuso nel posticipo del martedì della 16ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono terz'ultimi in classifica con 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, i rossoneri occupano il 4° posto a quota 26 con un cammino di 7 successi, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

L'attaccante paraguayano è il miglior realizzatore dei rossoblù con 4 goal in 15 presenze, mentre Gonzalo Higuain è il giocatore più prolifico del Diavolo con 5 reti in 11 gare giocate. Il Bologna è reduce da un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate, il Milan ha riportato invece 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 partite disputate.

BOLOGNA-MILAN DIRETTA TV E STREAMING

Il posticipo Bologna-Milan sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

BOLOGNA-MILAN DATA E ORA

Bologna-Milan si giocherà martedì 18 dicembre 2018 alle ore 20.30 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Sarà il 141° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.