Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

La partita tra Bodø/Glimt e Borussia Dortmund è trasmessa in diretta. Di seguito trovi i canali e le piattaforme disponibili per seguire il match in streaming e in TV.

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Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund: data e orario

Il Borussia Dortmund vola in Norvegia per affrontare il Bodø/Glimt all'Aspmyra Stadion nella fase a gironi della Champions League. Una trasferta tutt'altro che semplice per i gialloneri, chiamati a confermare il loro valore europeo in un contesto ambientale ostile e geograficamente estremo.

Il Bodø/Glimt arriva a questa sfida con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. I norvegesi hanno alternato buone prestazioni in campionato a una pesante sconfitta per 5-0 contro il Bayern Monaco in Champions League, un risultato che ha messo in luce la distanza ancora esistente tra il club scandinavo e le grandi d'Europa.

Il Dortmund, invece, attraversa un momento di grande fermento. Niko Kovac ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2029, un segnale chiaro della fiducia che il club ripone nel tecnico croato e nel progetto che sta costruendo. La stabilità in panchina è un elemento non trascurabile in una fase cruciale della stagione.

In Bundesliga, i gialloneri hanno vissuto un avvio brillante, pur pagando dazio nel finale contro il Werder Bremen, dove una vittoria che sembrava in cassaforte è scivolata via in un pareggio per 2-2 negli ultimi minuti. Quella partita ha riaperto qualche interrogativo sulla solidità mentale della squadra nei momenti decisivi.

Tuttavia, la qualità della rosa rimane indiscutibile. Serhou Guirassy guida l'attacco, mentre la presenza di giocatori come Marcel Sabitzer e Felix Nmecha garantisce qualità e intensità a centrocampo. Il Dortmund ha gli strumenti per fare la differenza.

Per il Bodø/Glimt, questa è un'occasione per dimostrare di poter competere con le grandi del continente tra le mura amiche, dove l'ambiente e le condizioni climatiche possono fare la differenza. Kjetil Knutsen sa come motivare i suoi.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Bodø/Glimt dovrà fare a meno di Odin Luraas Bjoertuft, squalificato. Kjetil Knutsen dovrebbe schierare dal primo minuto Nikita Haikin in porta, con una difesa composta da Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Villads Nielsen e Fredrik Sjoevold. A centrocampo spazio a Joshua Kitolano, Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg e Sondre Auklend, con Andreas Helmersen e Ole Blomberg a supporto dell'attacco.

In casa Dortmund, Niko Kovac deve rinunciare a Emre Can per infortunio. Il tecnico croato dovrebbe affidarsi a Gregor Kobel tra i pali, con Daniel Svensson, Waldemar Anton e Joane Gadou in difesa. Joey Veerman agirà da terzino, mentre il centrocampo sarà formato da Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Konstantinos Karetsas. Maximilian Beier e Luca Reggiani supporteranno Serhou Guirassy in attacco.

Stato di forma

Il Bodø/Glimt ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un'altra sconfitta nelle ultime cinque partite, con un bilancio complessivo che riflette un percorso discontinuo. Il risultato più recente è stato un successo per 3-1 contro il Kristiansund BK in campionato. Da segnalare anche una netta vittoria per 2-6 contro il Rana FK in Coppa, controbilanciata però dalla pesante sconfitta per 5-0 subita contro il Bayern Monaco in Champions League. Nelle cinque gare considerate, i norvegesi hanno segnato 15 gol e ne hanno incassati 14.

Il Borussia Dortmund ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è stato il 2-2 contro il Werder Bremen in Bundesliga, una partita in cui i gialloneri erano avanti 2-0 prima di subire la rimonta nei minuti finali. In precedenza, il Dortmund aveva battuto il VfB Stoccarda per 1-0 e il Villarreal per 3-2 in Champions League. Complessivamente, nelle cinque partite considerate, la squadra di Kovac ha segnato 11 gol e ne ha concessi 6.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 0 1 0 Champions League Borussia Dortmund BVB 2 Bodoe/Glimt BOD 2 FIN 2 Gol segnati 2 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

L'unico precedente disponibile tra le due squadre risale al 10 dicembre 2025, quando le squadre si affrontarono in Champions League con il Borussia Dortmund in casa: la partita terminò 2-2. Con un solo incontro nel dataset, non è possibile tracciare un quadro statistico più ampio, ma quel pareggio testimonia la capacità del Bodø/Glimt di tenere testa ai gialloneri anche in campo europeo.

Classifica





In Champions League, il Bodø/Glimt occupa attualmente la 36ª posizione nella classifica generale della fase a gironi, mentre il Borussia Dortmund si trova all'11º posto. La posizione dei gialloneri li colloca nella parte alta della graduatoria, dove la qualificazione alla fase successiva è ancora ampiamente alla portata, mentre i norvegesi sono chiamati a una rimonta significativa per restare in corsa.





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