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Dove vedere Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund
Bodoe/Glimt
Borussia Dortmund
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Bodoe/Glimt e Borussia Dortmund: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 2
Aspmyra Stadion

La partita tra Bodø/Glimt e Borussia Dortmund è trasmessa in diretta. Di seguito trovi i canali e le piattaforme disponibili per seguire il match in streaming e in TV.

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Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund: data e orario

Il Borussia Dortmund vola in Norvegia per affrontare il Bodø/Glimt all'Aspmyra Stadion nella fase a gironi della Champions League. Una trasferta tutt'altro che semplice per i gialloneri, chiamati a confermare il loro valore europeo in un contesto ambientale ostile e geograficamente estremo.

Il Bodø/Glimt arriva a questa sfida con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. I norvegesi hanno alternato buone prestazioni in campionato a una pesante sconfitta per 5-0 contro il Bayern Monaco in Champions League, un risultato che ha messo in luce la distanza ancora esistente tra il club scandinavo e le grandi d'Europa.

Il Dortmund, invece, attraversa un momento di grande fermento. Niko Kovac ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2029, un segnale chiaro della fiducia che il club ripone nel tecnico croato e nel progetto che sta costruendo. La stabilità in panchina è un elemento non trascurabile in una fase cruciale della stagione.

In Bundesliga, i gialloneri hanno vissuto un avvio brillante, pur pagando dazio nel finale contro il Werder Bremen, dove una vittoria che sembrava in cassaforte è scivolata via in un pareggio per 2-2 negli ultimi minuti. Quella partita ha riaperto qualche interrogativo sulla solidità mentale della squadra nei momenti decisivi.

Tuttavia, la qualità della rosa rimane indiscutibile. Serhou Guirassy guida l'attacco, mentre la presenza di giocatori come Marcel Sabitzer e Felix Nmecha garantisce qualità e intensità a centrocampo. Il Dortmund ha gli strumenti per fare la differenza.

Per il Bodø/Glimt, questa è un'occasione per dimostrare di poter competere con le grandi del continente tra le mura amiche, dove l'ambiente e le condizioni climatiche possono fare la differenza. Kjetil Knutsen sa come motivare i suoi.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund

4-3-3
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
page.match.formation.title
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
N. HaikinN. HaikinH. AleesamiH. AleesamiF. BjoerkanF. BjoerkanV. NielsenV. NielsenF. SjoevoldF. SjoevoldJ. KitolanoJ. KitolanoS. FetS. FetP. BergP. BergS. AuklendS. AuklendA. HelmersenA. HelmersenO. BlombergO. BlombergG. KobelG. KobelD. SvenssonD. SvenssonW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouJ. VeermanJ. VeermanM. SabitzerM. SabitzerF. NmechaF. NmechaM. BeierM. BeierK. KaretsasK. KaretsasL. ReggianiL. ReggianiS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-3-3
Bodoe/Glimt

Formazione titolare

Borussia Dortmund

Allenatore

  • K. Knutsen
  • N. Kovac

Il Bodø/Glimt dovrà fare a meno di Odin Luraas Bjoertuft, squalificato. Kjetil Knutsen dovrebbe schierare dal primo minuto Nikita Haikin in porta, con una difesa composta da Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Villads Nielsen e Fredrik Sjoevold. A centrocampo spazio a Joshua Kitolano, Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg e Sondre Auklend, con Andreas Helmersen e Ole Blomberg a supporto dell'attacco.

In casa Dortmund, Niko Kovac deve rinunciare a Emre Can per infortunio. Il tecnico croato dovrebbe affidarsi a Gregor Kobel tra i pali, con Daniel Svensson, Waldemar Anton e Joane Gadou in difesa. Joey Veerman agirà da terzino, mentre il centrocampo sarà formato da Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Konstantinos Karetsas. Maximilian Beier e Luca Reggiani supporteranno Serhou Guirassy in attacco.

Stato di forma

BOD

BOD - Forma

FCB
S5-0
SAN
V3-2
BRA
S2-1
RAN
V2-6
KBK
V3-1
Gol segnato (subito)
13/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BVB

BVB - Forma

TSG
V2-3
VIL
V3-2
SCP
V3-0
VFB
V0-1
SVW
D2-2
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Bodø/Glimt ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un'altra sconfitta nelle ultime cinque partite, con un bilancio complessivo che riflette un percorso discontinuo. Il risultato più recente è stato un successo per 3-1 contro il Kristiansund BK in campionato. Da segnalare anche una netta vittoria per 2-6 contro il Rana FK in Coppa, controbilanciata però dalla pesante sconfitta per 5-0 subita contro il Bayern Monaco in Champions League. Nelle cinque gare considerate, i norvegesi hanno segnato 15 gol e ne hanno incassati 14.

Il Borussia Dortmund ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è stato il 2-2 contro il Werder Bremen in Bundesliga, una partita in cui i gialloneri erano avanti 2-0 prima di subire la rimonta nei minuti finali. In precedenza, il Dortmund aveva battuto il VfB Stoccarda per 1-0 e il Villarreal per 3-2 in Champions League. Complessivamente, nelle cinque partite considerate, la squadra di Kovac ha segnato 11 gol e ne ha concessi 6.

Precedenti

Testa a testa

Bodoe/GlimtPareggioBorussia Dortmund
0
1
0
Champions League
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bodoe/Glimt badge
Bodoe/Glimt
BOD
2
FIN
2Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato1/1

L'unico precedente disponibile tra le due squadre risale al 10 dicembre 2025, quando le squadre si affrontarono in Champions League con il Borussia Dortmund in casa: la partita terminò 2-2. Con un solo incontro nel dataset, non è possibile tracciare un quadro statistico più ampio, ma quel pareggio testimonia la capacità del Bodø/Glimt di tenere testa ai gialloneri anche in campo europeo.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
8
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
18
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
28
InterInterINT
200246-20
S
S
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
32
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League, il Bodø/Glimt occupa attualmente la 36ª posizione nella classifica generale della fase a gironi, mentre il Borussia Dortmund si trova all'11º posto. La posizione dei gialloneri li colloca nella parte alta della graduatoria, dove la qualificazione alla fase successiva è ancora ampiamente alla portata, mentre i norvegesi sono chiamati a una rimonta significativa per restare in corsa.


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