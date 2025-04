Dove vedere Bodo Glimt-Lazio in tv e streaming?

Bodoe/Glimt vs Lazio

Tutto su dove e come vedere Bodo Glimt-Lazio: canale tv e diretta streaming dell'andata dei quarti di finale di Europa League.

Lo spettacolo dell’Europa League entra sempre più nel vivo e tra le squadre protagoniste c’è anche la Lazio, unica italiana ancora in corsa nella competizione.

La formazione allenata da Marco Baroni nell’andata dei quarti di finale affronta in trasferta i norvegesi del Bodo Glimt, avversario tosto e assolutamente non sottovalutare. La Lazio si è qualificati ai quarti dopo aver eliminato agli ottavi il Viktoria Plzen, il Bodo Glimt invece ha avuto la meglio sul Twente al playoff e sull’Olympiacos agli ottavi.

La vincente del doppio confronto sfiderà in semifinale una tra Tottenham ed Eintracht Francoforte.

Dove vedere Bodo Glimt-Lazio in diretta: canale tv e streaming

La partita dei quarti di finale di Europa League sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e su Sky Sport 4K (213). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e selezionando la finestra dell’evento.

Chi presenterà e racconterà Bodo Glimt-Lazio

Telecronista e seconda voce: Antonio Nucera e Massimo Gobbi.

Bodo Glimt-Lazio: data e orario del fischio d'inizio

Europa League - Final Stage Aspmyra Stadion

Chi trasmette Bodo Glimt-Lazio in diretta TV e in streaming?

Bodo Glimt-Lazio: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 16 S. Skeide Infortuni e squalifiche 4 Patric

27 A. Ibrahimovic

Come stanno Bodo Glimt e Lazio

La Lazio arriva al match di Europa League rilanciata dal successo di campionato in trasferta contro l'Atalanta per 1-0: tre punti che rilanciano le ambizioni di qualificazione alle prossime coppe europee della formazione biancoceleste, che ha così interrotto una striscia di tre gare senza vittorie in Serie A (due pareggi e una sconfitta). Il Bodo Glimt invece è primo a punteggio pieno dopo due giornate di campionato danese e nell’ultimo turno ha battuto 3-0 l’HamKam.

