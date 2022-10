La Juventus sul campo del Benfica si gioca le residue chance di qualificazione agli ottavi di Champions League.

Se non è l'ultima spiaggia, poco ci manca. La Juventus si gioca una grande fetta di stagione all'Estadio Da Luz di Lisbona, contro il Benfica. In palio c'è un posto agli ottavi di Champions League, ma i bianconeri non devono superare soltanto loro stessi.

La situazione di classifica mette spalle al muro Allegri e i suoi, fermi a soli 3 punti in classifica. Il Benfica e il PSG sono già a 8, ciò significa che con una vittoria a testa portoghesi e francesi possono andare a braccetto al prossimo turno. Ed entrambe devono sfidare Juve e Maccabi Haifa.

I bianconeri dipendono dunque anche dagli israeliani, che devono vincere almeno una delle due partite. Uno scenario che si sarebbe potuto evitare vincendo in Israele nello scorso turno, che oggi complica molto i piani futuri. In più, il Benfica ha vinto tutti i precedenti di Champions.

Nell'ultimo turno di campionato i bianconeri hanno superato agevolmente l'Empoli con un 4-0 firmato dai goal di Kean e McKennie e dalla doppietta di Rabiot. Il Benifica, invece, si è imposto all'Estádio do Dragão, in casa dei rivali del Porto, conquistando il nono successo in 10 giornate. Decisiva la rete di Rafa Silva nella ripresa.

QUANDO SI GIOCA BENFICA-JUVENTUS

La sfida tra Benfica e Juventus si gioca all'Estadio Da Luz martedì 25 ottobre con calcio d'inizio alle ore 21.00. Il match è valido per la 5a giornata della fase a gruppi.

DOVE VEDERE BENFICA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Il match in tv sarà visibile in chiaro su Canale 5, ma potrà essere seguito in tv anche sui canali Sky, per la precisione Sky Sport Football (203) e Sky Sport (252).

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming gratis su Infinity+, servizio streaming di Mediaset: basterà scaricare l'app, registrarsi e selezionare Canale 5 dal palinsesto.

L'alternativa per gli abbonati Sky è come sempre Sky Go, sempre previo download dell'app su tutti i dispositivi mobili, incluso il pc. C'è anche Now, che prevede l'acquisto di uno dei pacchetti che includa il meglio dello sport di Sky.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti di Sky e Mediaset non sono ancora stati resi noti.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA-JUVENTUS

Il Benfica non ha intenzione di rivoluzionare la formazione e andrà con l'undici tipo, col giovanissimo Antonio Silva in mezzo alla difesa. Florentino affiancherà Enzo Fernandez in mediana, con tre trequartisti a supporto di Gonçalo Ramos. In dubbio la presenza di Draxler, uscito acciaccato dal match contro il Porto.

Ormai classico 3-5-2 per Allegri con Milik vicino a Vlahovic, più Kostic e Cuadrado larghi. Bonucci guida la difesa, Paredes il centrocampo.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; David Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. All. Schmidt

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri