Belgio e Francia si sfidano in semifinale di Nations League: le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Fase finale di Nations League: i numero uno del ranking FIFA sfidano i campioni del Mondo in carica nella seconda semifinale dell'edizione 2020/2021 della competizione UEFA fondata nel 2018. Belgio e Francia si sfideranno in gara secca per decretare chi giocherà contro la vincente di Italia-Spagna in finale.

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale ai Mondiali del 2018 vinti dalla Francia: in quel caso i "galletti" si imposero per 1-0, in semifinale, grazie alla rete di Samuel Umtiti.

In palio, dopo le semifinali Italia-Spagna e Belgio-Francia, la seconda edizione della Nations League: la prima, disputata due anni fa, ha visto trionfare il Portogallo grazie al successo in finale contro l'Olanda.

QUANDO SI GIOCA BELGIO-FRANCIA

Belgio-Francia, seconda semifinale della Nations League 2020/2021, si giocherà all'Allianz Stadium di Torino nella serata di giovedì 7 ottobre 2021. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE BELGIO-FRANCIA IN TV E STREAMING

Belgio-Francia sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sulle reti Mediaset, e in particolare su Canale 20.

La partita sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity, il sito di Mediaset Play: basterà accedere con un account o con la propria email e selezionare il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO-FRANCIA

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Theo Hernandez; Pogba, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Mbappé, Benzema.