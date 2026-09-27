Dove vedere Belgio-Francia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 2 28 set 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Belgio-Francia è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Belgio-Francia: lunedì 28 settembre ore 20:45

Il Koning Boudewijnstadion di Bruxelles ospita una delle sfide più attese della UEFA Nations League. Mark van Bommel guida un Belgio che arriva da un momento di forma positivo, fresco della vittoria contro l'Italia. I Diavoli Rossi vogliono difendere il primato nel gruppo davanti al proprio pubblico.

Dall'altra parte, la Francia di Zinedine Zidane ha appena battuto la Turchia e si presenta a Bruxelles con ambizioni chiare. Zidane, alla guida dei Bleus, vuole subito confermare le aspettative e la sua squadra punta al sorpasso.

Il centrocampo sarà probabilmente il campo di battaglia decisivo. Youri Tielemans e Nicolas Raskin per il Belgio contro Manu Koné e Adrien Rabiot per la Francia: una sfida fisica e tecnica che potrebbe determinare l'esito della partita.

In attacco, Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere cercheranno di creare spazi contro una difesa francese organizzata attorno a Dayot Upamecano e Jules Koundé. Per la Francia, con Mbappe out, Dembélé e Olise rappresentano la minaccia principale, ma la rosa dei transalpini è profondissima. I cambi potrebbero fare la differenza.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Mark van Bommel dovrebbe schierare il Belgio con Senne Lammens in porta, una difesa composta da Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Maxim De Cuyper, con Timothy Castagne sull'altra fascia. A centrocampo spazio a Youri Tielemans e Nicolas Raskin, con Diego Moreira e Dodi Lukebakio larghi. Kevin De Bruyne a supporto di Charles De Ketelaere. Non si segnalano indisponibili per infortuni o squalifiche.

Zinedine Zidane risponde con Mike Maignan tra i pali e una linea difensiva formata da Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Andy Diouf e Jules Koundé. In mezzo al campo Manu Koné e Adrien Rabiot, con Rayan Cherki in posizione più avanzata. Désire Doué, Ousmane Dembélé e Michael Olise completano il tridente offensivo. Anche per i Bleus nessuna assenza comunicata al momento.

Stato di forma

Il Belgio arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, l'unica sconfitta arrivata contro la Spagna ai Mondiali. I Diavoli Rossi hanno vinto la loro gara più recente contro l'Italia in Nations League e, guardando alla fase finale del Mondiale, hanno battuto USA e Senegal prima di cedere ai quarti. Nelle ultime cinque gare la squadra di Van Bommel ha segnato 15 reti subendone sei, un dato che racconta di una squadra propositiva.

La Francia presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Ai Mondiali, i Bleus hanno perso contro la Spagna, ma hanno ripreso il cammino con Zidane battendo la Turchia nella prima giornata di questa Nations League. Complessivamente la squadra di Zidane ha segnato otto gol ma ne ha subiti altrettanti nel periodo considerato, un segnale che la fase difensiva richiede ancora attenzione.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due nazionali la Francia ha avuto la meglio in ben quattro occasioni, con una sola vittoria invece del Belgio. L'ultimo incontro diretto, disputato in Nations League nell'ottobre 2024 a Bruxelles, si è concluso 1-2 per i Bleus. Nel complesso la Francia ha segnato otto reti in questi cinque confronti, subendone cinque: un vantaggio storico che pesa, ma che il Belgio vorrà ribaltare davanti ai propri tifosi.

Classifica

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Belgio BEL 1 1 0 0 2 0 +2 3 V 2 Francia FRA 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3 Turchia TUR 1 0 0 1 0 1 -1 0 S 4 Italia ITA 1 0 0 1 0 2 -2 0 S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













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