Dove vedere Bayern Monaco-Boca Juniors in diretta tv e streaming?

Un match tutto da seguire che promette goal, emozioni e sicuramente tanto spettacolo. Bayern Monaco e Boca Juniors si sfidano all’Hard Rock Stadium di Miami nel match valido per la seconda giornata del raggruppamento C del Mondiale per Club.

La formazione tedesca, che ha dilagato all’esordio, è una delle grandi favorite per la vittoria finale; il Boca Juniors invece cerca il primo successo nella competizione dopo il pari all’esordio. Nello stesso girone sono presenti anche Benfica e Auckland City.

Dove vedere Bayern Monaco-Boca Juniors in diretta: canale tv e streaming

La partita del Gruppo C del Mondiale per Club tra Bayern Monaco e Boca Juniors sarà trasmessa gratuitamente e in esclusiva da DAZN, come tutte le altre gare della manifestazione: per vederla in diretta tv e streaming servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà Bayern Monaco-Boca Juniors:

Telecronista e seconda voce: Edoardo Testoni

Bayern Monaco-Boca Juniors: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo C Hard Rock Stadium

Chi trasmette Bayern Monaco-Boca Juniors in diretta TV e in streaming?

Bayern Monaco-Boca Juniors: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Bayern Monaco-Boca Juniors

Il Bayern Monaco ha avuto vita fin troppo facile nel match d’esordio, dove ha schiantato i neozelandesi degli Auckland City per 10-0. I tedeschi adesso sono chiamati a un incontro decisamente più complicato, con un avversario che punta a essere una delle sorprese della competizione.

Gli argentini del Boca Juniors hanno pareggiato per 1-1 contro il Benfica nella prima gara del torneo e adesso cercano un risultato positivo contro il Bayern per provare a compiere passi avanti significativi in ottica qualificazione.

Ultimi risultati

Precedenti

FCB Ultima partita BOC 1 0 Pareggi 0 Vittorie Bayern Monaco 1 - 0 Boca Juniors 1 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

