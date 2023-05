La Roma cerca il pass per la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: le info su formazioni e diretta tv e streaming del match.

Metà dell'opera compiuta per la Roma, vicina ad un grande traguardo stagionale: la finale di Europa League è lì ad un passo, ma per volare con certezza a Budapest servirà un ultimo sforzo.

I giallorossi possono contare sull'1-0 conquistato all'Olimpico nella semifinale d'andata sul Bayer Leverkusen che, a sua volta, ha soltanto la vittoria come risultato utile a disposizione per staccare il biglietto per l'Ungheria.

Un successo di misura firmato Edoardo Bove, al primo goal nelle coppe europee con la maglia della 'Lupa': una sorta di vittoria personale per José Mourinho, che ha sempre creduto nelle doti del classe 2002.

Bove, peraltro, è il terzo marcatore più giovane della Roma in Europa: meglio di lui soltanto Riccardo Calafiori e Tommaso Milanese.

In tre delle precedenti quattro occasioni in cui la Roma è rimasta imbattuta nella gara d’andata di una semifinale di una competizione europea ha passato il turno; l’unica eccezione è data dalla semifinale contro il Górnik Zabrze della Coppa delle Coppe 1969/70 (tre pareggi e il sorteggio della monetina condannarono i giallorossi all’eliminazione).

QUANDO SI GIOCA BAYER LEVERKUSEN-ROMA

Bayer Leverkusen-Roma si giocherà giovedì 18 maggio 2023 alla 'BayArena' di Leverkusen, in Germania. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

DOVE VEDERE BAYER LEVERKUSEN-ROMA IN TV E STREAMING

La sfida tra Bayer Leverkusen e Roma sarà trasmessa da DAZN attraverso l'app disponibile per smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

La partita sarà visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253).

Alla gara della 'BayArena' si potrà assistere anche in chiaro su Rai 1.

L'app di DAZN è fruibile anche su device portatili come smartphone e tablet, dotati di sistemi operativi iOS e Android; da browser basterà accedere al sito ufficiale e selezionare l'evento in questione dal catalogo.

Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio dedicato Sky Go; un'alternativa è la piattaforma NOW, utile per assistere alla programmazione dell'emittente satellitare.

Bayer Leverkusen-Roma visibile anche su Raiplay alla sezione dirette: servizio raggiungibile da app e browser.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Sky e Rai non hanno ancora comunicato i nomi di coloro che racconteranno le emozioni di Bayer Leverkusen-Roma.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN-ROMA

Xabi Alonso col dubbio Hlozek-Adli in avanti, certezze Diaby e Wirtz. In mediana spazio all'ex Genoa Amiri, Hincapié tra i tre di difesa visti i problemi fisici di Kossounou, infortunatosi proprio all'Olimpico.

Mourinho potrebbe ripresentarsi con l'undici che tanto bene ha fatto all'andata: in forte dubbio Dybala, ancora acciaccato e vicino ad una nuova esclusione forzata. Solita emergenza in difesa, dove c'è ancora Cristante: Smalling proverà a esserci, Celik potrebbe non farcela.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.