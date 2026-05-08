Dove vedere Barcellona-Real Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni

È l’ora del Clasico. In Spagna domenica si giocherà il match fra Barcellona e Real Madrid, valido per la trentacinquesima giornata. Il match fra le squadre di Flick e Arbeloa può valere la conquista del titolo: in caso di vittoria blaugrana o pareggio, infatti, sarà festa per i catalani, attualmente a +11 a quattro giornate dalla conclusione.

La marcia di avvicinamento al confronto del Camp Nou è stata molto agitata in casa Real, con il grave episodio fra Valverde-Tchouameni che ha portato il primo a riportare un trauma cranico dopo una presunta rissa nello spogliatoio.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Barcellona-Real Madrid in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Barcellona e Real Madrid verrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per vedere Barcellona-Real Madrid in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Inoltre il Clasico verrà eccezionalmente trasmesso gratuitamente anche su Rete4, al canale 4 del digitale terrestre, oltre che in streaming su Mediaset Infinity.

Come guardare ovunque con una VPN

Barcellona-Real Madrid: ora di inizio

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La gara fra Barcellona e Real Madrid, valida per la giornata numero 35 de LaLiga, si giocherà domenica 10 maggio, al Camp Nou, con fischio d’inizio ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Barcellona

Barcellona ancora privo di Rapinha e Lamine Yamal, con Flick che potrebbe schierare così Fermin, Gavi e Rashford dall’inizio alle spalle di Lewandowski.

Notizie sul Real Madrid

Lunghissima lista di indisponibili in casa Real: Rodrygo, Arda Güler, Militão, Mendy e Carvajal a cui si aggiungono Valverde e Tchouameni e i dubbi per il recupero di Valverde. Sarà, dunque, un undici blanco molto rimaneggiato quello che si presenterà in Catalogna.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica