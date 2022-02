Il quadro degli spareggi di Europa League viene impreziosito dall'incrocio tra Barcellona e Napoli che si giocano l'accesso agli ottavi della competizione.

Il Barça di Xavi si presenta all'appuntamento dopo la retrocessione dai gironi di Champions League: i blaugrana, infatti, hanno chiuso il loro raggruppamento al terzo posto alle spalle di Bayern Monaco e Benfica, scalando di conseguenza nella seconda rassegna continentale per ordine d'importanza.

Di fronte ci sarà la banda Spalletti che in Europa League c'era già a partire della fase a gironi che gli azzurri hanno concluso al secondo posto alle spalle dello Spartak Mosca.

L'ultimo precedente in un dentro-fuori tra le due squadre risale agli ottavi di finale di Champions dell'edizione 2019-2020: furono proprio i catalani a qualificarsi vincendo 3-1 al Camp Nou dopo l'1-1 del 'Maradona'.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-NAPOLI

Barcellona-Napoli verrà disputata giovedì 17 febbraio al Camp Nou di Barcellona. Calcio d'inizio fissato per le ore 18.45.

DOVE VEDERE BARCELLONA-NAPOLI IN TV E STREAMING

La grande sfida in terra catalana verrà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno accedervi scaricando l'app su una moderna smart tv oppure collegando il proprio televisore ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Il match del Camp Nou sarà visibile anche su Sky: i canali di riferimento sui quali si potrà seguire la partita sono Sky Sport Uno (202 del satellite) e Sky Sport (252 satellite).

Attraverso DAZN sarà possibile seguire Barcellona-Napoli anche in diretta streaming: sarà sufficiente collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricando la relativa app su smartphone e tablet.

Gli abbonati Sky potranno usufruire di SkyGo e anche in questo caso sarà necessario collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app compatibile con i sistemi iOS o Android sui dispositivi mobili.

Poi c'è NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la diretta della partita dal palinsesto.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Al momento non sono ancora stati annunciati i telecronisti di Barcellona-Napoli per DAZN e Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI DI BARCELLONA-NAPOLI

Blaugrana che si affidano ad Aubameyang, affiancato da Gavi e Ferran Torres. In mezzo al campo de Jong completa il terzetto con Busquets e Pedri. In difesa Dest, Pique, Araujo e Jordi Alba a proteggere ter Stegen.

Nel Napoli, privo di Politano infortunatosi contro l'Inter, si rivede Elmas nel trio con Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. La mediana verrà imbastita da Anguissa e Fabian Ruiz, mentre in difesa Koulibaly e Rrahmani completano il pacchetto centrale. I terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui con Ospina a difendere i pali partenopei.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dest, Pique, Araujo, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Aubameyang, Torres. All. Xavi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.