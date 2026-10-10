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Dove vedere Barcellona-Getafe in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Barcellona vs Getafe
Barcellona
Getafe
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Dove vedere la partita di LaLiga tra Barcellona e Getafe: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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LaLiga - Game Week 8
Spotify Camp Nou

La partita è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire il match in live streaming.

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Barcellona-Getafe: data e orario

Il Barcellona ospita il Getafe allo Spotify Camp Nou in una sfida di LaLiga che vede i blaugrana affrontare una delle squadre più fisiche e organizzate del campionato spagnolo.

I padroni di casa guidati da Hans-Dieter Flick arrivano all'appuntamento in forma straordinaria, reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League. La macchina offensiva catalana sembra inarrestabile: nelle ultime cinque partite il Barcellona ha segnato venti reti, compreso il netto 7-2 rifilato al Racing Santander.

Il Getafe di Pepe Bordalas si presenta invece con un ruolino più altalenante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I madrileni hanno comunque mostrato solidità difensiva in alcune occasioni, come nel successo per 1-0 sul Malaga.

Flick dovrà fare i conti con un'infermeria affollata. Assenti di rilievo come Raphinha, Frenkie de Jong e Andreas Christensen limitano le rotazioni disponibili, ma la qualità della rosa rimane ampiamente sufficiente per competere ad alti livelli.

Dall'altra parte, Bordalas recupera una squadra compatta ma anch'essa non al completo. Christantus Uche, Juanmi e Martin Satriano figurano tra gli indisponibili, e il tecnico valenciano dovrà affidarsi alla sua proverbiale organizzazione tattica per contenere i blaugrana.

La classifica racconta la distanza attuale tra le due squadre: il Barcellona guida la LaLiga, mentre il Getafe occupa la zona di metà classifica. Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su canale TV e live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Barcellona - Getafe

4-2-3-1
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Formazione
Getafe crest
Getafe
GET
5-3-2
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRodriRodriK. AdeyemiK. AdeyemiPedriPedriG. JesusG. JesusD. SoriaD. SoriaZ. RomeroZ. RomeroDjeneDjeneA. GarciaA. GarciaN. GudeljN. GudeljJ. MojicaJ. MojicaO. MangalaO. MangalaR. TerratsR. Terratsteam-logoF. SerranoE. UnalE. UnalI. AzonI. Azon
Getafe crest
Getafe
GET
4-2-3-1
Barcellona

Formazione titolare

Getafe

Allenatore

  • H. Flick
  • P. Bordalas

Il Barcellona di Flick si affida a un undici probabile che include Dominik Livakovic in porta, con una difesa composta da Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi e Jules Kounde. A centrocampo spazio a Fermin Lopez e Rodri, con Pedri trequartista. In attacco Lamine Yamal, Anthony Gordon e Gabriel Jesus. Out per infortunio Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu, Eric Garcia e Raphinha, senza squalificati.

Il Getafe risponde con David Soria tra i pali e una linea difensiva formata da Johan Mojica, Djene, Andres Garcia e Zaid Abner Romero. A centrocampo Francho Serrano, Nemanja Gudelj e Ramon Terrats, con Ivan Azon e Enes Unal a supporto di Borja Mayoral. Indisponibili Christantus Uche, Juanmi, Kiko, Abdelkabir Abqar e Martin Satriano, nessun giocatore in diffida.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
Gol segnato (subito)
24/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
GET

GET - Forma

OSA
S1-0
CEL
D1-1
COR
D1-1
BET
S1-0
MAL
V1-0
Gol segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Barcellona arriva all'appuntamento con cinque vittorie nelle ultime cinque partite, un percorso netto che comprende successi in LaLiga e Champions League. I blaugrana hanno travolto il Racing Santander per 7-2 e superato il Feyenoord per 5-1 in Europa, segnando complessivamente venti reti e subendone undici. L'ultima uscita in campionato è stata la vittoria per 1-3 sul campo del Siviglia.

Il Getafe presenta invece un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. La squadra di Bordalas ha battuto il Malaga per 1-0 nell'uscita più recente, ma ha ceduto contro il Real Betis e l'Osasuna. Nelle cinque partite i madrileni hanno segnato quattro reti e ne hanno subite tre, mostrando una certa tenuta difensiva ma poca incisività in fase offensiva.

Precedenti

Testa a testa

BarcellonaPareggioGetafe
4
1
0
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
0
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
FIN
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
FIN
11Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Barcellona si impose per 2-0 sul campo del Getafe in LaLiga. Nei cinque incroci disponibili, il Barcellona ha vinto tre volte, con un pareggio e nessuna vittoria per il Getafe, che ha trovato il gol solo in due occasioni. I blaugrana hanno segnato complessivamente dieci reti in questi confronti, subendone soltanto due.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
S
S
V
D
12
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
MalagaMalagaMAL
8044413-94
D
S
S
D
D
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In LaLiga il Barcellona occupa la vetta della classifica, mentre il Getafe si trova a metà graduatoria: un divario che riflette il diverso momento delle due squadre e rende i blaugrana netti favoriti davanti al proprio pubblico.


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