LaLiga - Game Week 8 10 ott 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

La partita è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire il match in live streaming.

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Barcellona-Getafe: data e orario

Il Barcellona ospita il Getafe allo Spotify Camp Nou in una sfida di LaLiga che vede i blaugrana affrontare una delle squadre più fisiche e organizzate del campionato spagnolo.

I padroni di casa guidati da Hans-Dieter Flick arrivano all'appuntamento in forma straordinaria, reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League. La macchina offensiva catalana sembra inarrestabile: nelle ultime cinque partite il Barcellona ha segnato venti reti, compreso il netto 7-2 rifilato al Racing Santander.

Il Getafe di Pepe Bordalas si presenta invece con un ruolino più altalenante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I madrileni hanno comunque mostrato solidità difensiva in alcune occasioni, come nel successo per 1-0 sul Malaga.

Flick dovrà fare i conti con un'infermeria affollata. Assenti di rilievo come Raphinha, Frenkie de Jong e Andreas Christensen limitano le rotazioni disponibili, ma la qualità della rosa rimane ampiamente sufficiente per competere ad alti livelli.

Dall'altra parte, Bordalas recupera una squadra compatta ma anch'essa non al completo. Christantus Uche, Juanmi e Martin Satriano figurano tra gli indisponibili, e il tecnico valenciano dovrà affidarsi alla sua proverbiale organizzazione tattica per contenere i blaugrana.

La classifica racconta la distanza attuale tra le due squadre: il Barcellona guida la LaLiga, mentre il Getafe occupa la zona di metà classifica. Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su canale TV e live streaming.

Formazioni

Il Barcellona di Flick si affida a un undici probabile che include Dominik Livakovic in porta, con una difesa composta da Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi e Jules Kounde. A centrocampo spazio a Fermin Lopez e Rodri, con Pedri trequartista. In attacco Lamine Yamal, Anthony Gordon e Gabriel Jesus. Out per infortunio Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu, Eric Garcia e Raphinha, senza squalificati.

Il Getafe risponde con David Soria tra i pali e una linea difensiva formata da Johan Mojica, Djene, Andres Garcia e Zaid Abner Romero. A centrocampo Francho Serrano, Nemanja Gudelj e Ramon Terrats, con Ivan Azon e Enes Unal a supporto di Borja Mayoral. Indisponibili Christantus Uche, Juanmi, Kiko, Abdelkabir Abqar e Martin Satriano, nessun giocatore in diffida.

Stato di forma

Il Barcellona arriva all'appuntamento con cinque vittorie nelle ultime cinque partite, un percorso netto che comprende successi in LaLiga e Champions League. I blaugrana hanno travolto il Racing Santander per 7-2 e superato il Feyenoord per 5-1 in Europa, segnando complessivamente venti reti e subendone undici. L'ultima uscita in campionato è stata la vittoria per 1-3 sul campo del Siviglia.

Il Getafe presenta invece un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. La squadra di Bordalas ha battuto il Malaga per 1-0 nell'uscita più recente, ma ha ceduto contro il Real Betis e l'Osasuna. Nelle cinque partite i madrileni hanno segnato quattro reti e ne hanno subite tre, mostrando una certa tenuta difensiva ma poca incisività in fase offensiva.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Barcellona si impose per 2-0 sul campo del Getafe in LaLiga. Nei cinque incroci disponibili, il Barcellona ha vinto tre volte, con un pareggio e nessuna vittoria per il Getafe, che ha trovato il gol solo in due occasioni. I blaugrana hanno segnato complessivamente dieci reti in questi confronti, subendone soltanto due.

Classifica





In LaLiga il Barcellona occupa la vetta della classifica, mentre il Getafe si trova a metà graduatoria: un divario che riflette il diverso momento delle due squadre e rende i blaugrana netti favoriti davanti al proprio pubblico.





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