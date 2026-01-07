Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoTorino
Michael Di Chiaro

Dove vedere Atalanta-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Atalanta contro Torino in occasione della prima giornata del girone di ritorno Serie A: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Nella ventesima giornata di Serie A una delle partite in programma è il match tra Atalanta e Torino.

Il girone d'andata si è concluso in maniera opposta tra le due squadre, con la Dea che continua la sua scalata europea dopo aver superato il Bologna per 2-0, mentre al contrario il Torino ha subito due reti contro l'Udinese perdendo l'ultimo match della prima parte di stagione. Atalanta-Torino arriva a pochi giorni dall'ultimo turno, ragion per cui le due squadre proveranno a dimenticare la stanchezza e vincere nel lungo periodo.

In questa pagina tutto quello che c'è da sapere sulla partita: dalle formazioni a dove vedere il match in tv e in streaming.

Come guardare Atalanta-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Torino crest
Torino
TOR

CI saranno diversi modi per vedere Atalanta-Torino per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Atalanta-Torino sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Atalanta-Torino: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
New Balance Arena

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Torino

AtalantaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

3-4-1-2

Home team crestTOR
29
M. Carnesecchi
19
B. Djimsiti
69
H. Ahanor
42
G. Scalvini
13
Ederson
17
C. De Ketelaere
59
N. Zalewski
47
L. Bernasconi
15
M. de Roon
77
D. Zappacosta
90
N. Krstovic
1
A. Paleari
13
G. Maripan
23
S. Coco
44
A. Ismajli
66
G. Gineitis
7
Z. Aboukhlal
20
V. Lazaro
6
E. Ilkhan
10
N. Vlasic
19
C. Adams
18
G. Simeone

3-4-1-2

TORAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Baroni

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Atalanta-Torino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Njie, Simeone. All. Baroni

Forma

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
6/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

ATA

Ultime 5 partite

TOR

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

8

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

0