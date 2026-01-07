Dove vedere Atalanta-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Nella ventesima giornata di Serie A una delle partite in programma è il match tra Atalanta e Torino.
Il girone d'andata si è concluso in maniera opposta tra le due squadre, con la Dea che continua la sua scalata europea dopo aver superato il Bologna per 2-0, mentre al contrario il Torino ha subito due reti contro l'Udinese perdendo l'ultimo match della prima parte di stagione. Atalanta-Torino arriva a pochi giorni dall'ultimo turno, ragion per cui le due squadre proveranno a dimenticare la stanchezza e vincere nel lungo periodo.
In questa pagina tutto quello che c'è da sapere sulla partita: dalle formazioni a dove vedere il match in tv e in streaming.
Come guardare Atalanta-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming
Atalanta-Torino: ora di inizio
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Atalanta-Torino
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Njie, Simeone. All. Baroni