Dove vedere Atalanta-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Nella ventesima giornata di Serie A una delle partite in programma è il match tra Atalanta e Torino.

Il girone d'andata si è concluso in maniera opposta tra le due squadre, con la Dea che continua la sua scalata europea dopo aver superato il Bologna per 2-0, mentre al contrario il Torino ha subito due reti contro l'Udinese perdendo l'ultimo match della prima parte di stagione. Atalanta-Torino arriva a pochi giorni dall'ultimo turno, ragion per cui le due squadre proveranno a dimenticare la stanchezza e vincere nel lungo periodo.

In questa pagina tutto quello che c'è da sapere sulla partita: dalle formazioni a dove vedere il match in tv e in streaming.

Come guardare Atalanta-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come guardare ovunque con una VPN

Atalanta-Torino: ora di inizio

Serie A - Serie A New Balance Arena

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta-Torino

CI saranno diversi modi per vedere Atalanta-Torino per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Atalanta-Torino sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW.Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Njie, Simeone. All. Baroni

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica