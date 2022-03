Nella domenica di Juventus-Inter, anche Atalanta-Napoli infuoca il campionato di Serie A. A Bergamo si incrociano la lotta per il quarto posto che varrebbe una nuova qualificazione alla Champions League, e quella per lo Scudetto a cui la formazione di Luciano Spalletti è ancora iscritta.

Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria, ottenuta prima della sosta per le Nazionali: l'Atalanta si è imposta per 1-0 a Bologna grazie a una rete del giovanissimo Cissé, mentre il Napoli ha battuto per 2-1 in rimonta l'Udinese grazie a una doppietta del solito Osimhen.

La gara d'andata, disputata al Diego Armando Maradona lo scorso 4 dicembre, ha visto l'Atalanta battere il Napoli per 3-2: vantaggio di Malinovskyi, sorpasso azzurro con Zielinski e Mertens e controsorpasso nerazzurro con Demiral e Freuler.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-NAPOLI

Atalanta-Napoli, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo nel pomeriggio di domenica 3 aprile 2022. Calcio d'inizio alle ore 15.00.

DOVE VEDERE ATALANTA-NAPOLI IN TV E STREAMING

Atalanta-Napoli sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN, scaricando l'app della piattaforma su una smart tv oppure su un Android tv, in questo secondo caso grazie a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

In diretta streaming, Atalanta-Napoli sarà visibile sempre su DAZN: in questo caso basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app sui propri dispositivi mobili.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sono Stefano Borghi e Massimo Gobbi i due telecronisti designati da DAZN per commentare Atalanta-Napoli in diretta tv e streaming.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Atalanta-Napoli anche in diretta su GOAL: dall'annuncio delle formazioni ufficiali vi permetteremo di non perdervi nessuna azione della sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Spalletti.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-NAPOLI

Gasperini è sempre privo di Zapata e Toloi, ma recupera sia Boga che Malinovskyi: davanti dovrebbe toccare a Muriel con l'ucraino e Koopmeiners. Torna Zappacosta, che si prende il posto sulla sinistra. In difesa Djimsiti sul centro-destra assieme a Demiral e Palomino.

Tre assenze pesantissime nel Napoli, che deve fare a meno per squalifica di Rrahmani e Osimhen e per infortunio di Di Lorenzo: sicuri titolari Juan Jesus e Mertens, mentre sulla destra dovrebbe toccare al giovane Zanoli. Politano e Zielinski non sono al meglio dopo gli impegni con le rispettive Nazionali: il polacco potrebbe far spazio ad Elmas.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. All. Gasperini

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Mertens. All. Spalletti