L'Atalanta insegue la qualificazione dopo la beffa finale di Old Trafford: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Atalanta è uscita sconfitta dalla sfida contro il Manchester United a Old Trafford. Un ko che ancora fa male, soprattutto per come è arrivato. In vantaggio di due reti, i nerazzurri si sono fatti recuperare nel punteggio, subendo il gol del 3-2 proprio ad una manciata di secondi dal fischio finale.

Gli uomini di Gasperini restano ancora in corsa per un posto agli ottavi di finale, appaiati a 4 punti in classifica insieme al Villarreal. Diventa però fondamentale uscire dalla sfida casalinga contro gli inglesi con un risultato positivo per poter continuare a sperare di passare alla fase a eliminazione diretta.

Più tranquilla la situazione del Manchester United che, con due vittorie arrivate in extremis su tre gare giocate, è in testa al girone con 7 punti. I Red Devils vengono però da settimane non semplici dopo il pesante ko interno in Premier League per 5-0 contro il Liverpool e le voci insistenti di un esonero per il tecnico Ole Gunnar Solskjaer.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-MANCHESTER UNITED

La gara di Champions League tra Atalanta e Manchester United è in programma martedì 2 novembre 2021 alle ore 21:00. Il match si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo.

DOVE VEDERE ATALANTA-MANCHESTER UNITED IN TV E STREAMING

Atalanta-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. Basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite) o sul canale numero 254 del satellite.

Gli abbonati Sky potranno godersi il match anche in streaming su pc, smartphone e tablet, grazie all'app Sky Go .

In alternativa c'è NOW , servizio on demand di Sky che grazie al pacchetto 'Sport' consente la visione della partita.

Un'ulteriore opzione di diretta streaming è offerta da Mediaset grazie a Infinity: sarà sufficiente andare sul sito oppure scaricare l'app, a seconda del supporto scelto per godersi le emozioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MANCHESTER UNITED

Gasperini dovrebbe affidarsi ad un 3-4-1-2 nel quale De Roon agirà nel pacchetto di difesa insieme a Demiral e Lovato. A centrocampo ci sarà Koopmeiners con Freuler in mediana, mentre in attacco potrebbe toccare alla coppia Zapata-Muriel con Pasalic a supporto.

Solskjaer sistemerà i Red Devils con un 4-2-3-1 nel quale la linea difensiva davanti a De Gea sarà composta da Wan Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw. Cristiano Ronaldo potrebbe agire da unica punta supportato dal trio Greenwood-Bruno Fernandes-Rashford.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer