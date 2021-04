Dove vedere Atalanta-Juventus in tv e streaming

Atalanta e Juventus si sfidano nel 31° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

Sono separate da appena un punto in classifica e sono due tra le protagoniste di quella corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League che è più intensa che mai. Atalanta e Juventus si affronteranno in un match valido per il 31° turno del campionato di Serie A che metterà in palio punti pesantissimi.

Gli orobici, attualmente quarti in classifica in virtù dei 61 punti messi in cascina in 30 turni, sono reduci da quattro vittorie consecutive ed hanno nel loro mirino appunto la Juve, ma anche il Milan che è attualmente secondo a quota 63.

I bianconeri, reduci dai successi contro Napoli e Genoa, di punti in cascina ne hanno messi 62 e, oltre ad avere l’occasione di allungare sui bergamaschi, avranno la possibilità di tenere a distanza il Napoli che è attualmente quinto a quota 59.

Atalanta e Juventus, che saranno tra l’altro il prossimo 19 maggio le protagoniste della finale di Coppa Italia, si sono affrontate un’unica volta sin qui in stagione: lo scorso 16 dicembre nel match del girone d’andata. In quell’occasione la sfida si chiuse sulla’1-1 con goal di Federico Chiesa e Remo Freuler.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-JUVENTUS

La sfida che vedrà protagoniste Atalanta e Juventus si giocherà domenica 18 aprile 2021 al Gewiss Stadium, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine orobica. Come ormai di consueto, la gara si giocherà a porte chiuse in ottemperanza alle norme adottate per affrontare la pandemia. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 15,00.

DOVE VEDERE ATALANTA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky. Gli abbonati potranno seguire la sfida sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 satellite).

Come di consueto, la sfida sarà inoltre visibile anche in streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Sarà quindi possibile seguire la gara attraverso smartphone, tablet, pc e notebook scaricando l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv. In questo caso sarà necessario essere registrati e aver acquistato uno dei pacchetti disponibili.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-JUVENTUS

Vista la squalifica di Romero, Gasperini potrebbe tornare ad un 3-4-2-1 nel quale Toloi, Djimsiti e Palomino potrebbero completare il reparto difensivo davanti a Gollini. Maehle e Gosens potrebbero presidiare gli esterni, con Zapata e Muriel coppia d’attacco. Alle loro spalle il favorito è Pasalic, Ilicic parte dalla panchina.

Andrea Pirlo dovrebbe affidarsi ad un 4-4-2 confermando la squadra che ha battuto il Genoa: al centro della difesa quindi ancora De Ligt e Chiellini. In mediana possibile fiducia al duo Rabiot-Bentancur, mentre in attacco ci sarà Morata con Cristiano Ronaldo. Dybala dalla panchina, così come Arthur e il recuperato Bonucci.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.