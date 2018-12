Dove vedere Atalanta-Juventus in tv e streaming

L'Atalanta ospita all'Atleti Azzurri d'Italia la capolista Juventus: dove vedere la partita in tv e streaming.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita la Juventus capolista di Massimiliano Allegri nella 18ª giornata di Serie A. La Dea è 9ª in classifica a pari merito con la Roma a quota 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, Madama guida la graduatoria imbattuta con 49 punti ottenuti con 16 vittorie e un pareggio.

Fra i nerazzurri l'attaccante colombiano Duvan Zapata è il miglior realizzatore con 7 goal in 17 presenze, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il giocatore più prolifico dei campioni d'Italia con 11 reti in 17 partite giocate. L'Atalanta è reduce da 2 vittorie consecutive e una sconfitta, la Juventus ha collezionato 8 vittorie consecutive.

ATALANTA-JUVENTUS DIRETTA TV E STREAMING

La partita Atalanta-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

ATALANTA-JUVENTUS DATA E ORA

Atalanta-Juventus si giocherà mercoledì 26 dicembre 2018 allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Sarà il 113° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.