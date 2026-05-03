Dove vedere Aston Villa-Nottingham Forest in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si gioca il ritorno delle semifinali di Europa League: fari puntati sull'incrocio tutto inglese tra Aston Villa e Nottingham Forest.

Si riparte dal successo per 1-0 dei 'Tricky Trees', a segno con Wood su calcio di rigore: i 'Villans' di Emery avranno dunque bisogno di una vittoria con due reti di scarto per volare in finale senza passare da supplementari ed eventuali rigori.

Di seguito tutto ciò che serve sapere su Aston Villa-Nottingham Forest: dalle formazioni a come vedere la gara in tv e streaming.

Come guardare Aston Villa-Nottingham Forest in diretta? Canale TV e streaming

Aston Villa-Nottingham Forest si può guardare in diretta tv esclusiva su Sky, Sky Go o NOW.

Per vedere il ritorno della gara di Europa League via tv (Sky, NOW), app (NOW, Sky Go) o sito ufficiale (NOW) serve semplicemente accedere al canale Sky Sport (numero 252).

La partita tra Aston Villa e Nottingham Forest non è disponibile gratis e in chiaro.

Come guardarla all'estero con una VPN

Aston Villa-Nottingham Forest: ora di inizio

Europa League - Final Stage Villa Park

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Aston Villa-Nottingham Forest con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

Aston Villa-Nottingham Forest si gioca giovedì 7 maggio al Villa Park di Birmingham. Calcio d'inizio alle ore 21.

Notizie su Aston Villa, Nottingham Forest e probabili formazioni

Probabili formazioni Aston Villa - Nottingham Forest Probabile formazione Panchina Allenatore U. Emery Probabile formazione Panchina Allenatore V. Pereira

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

ASTON VILLA (4-4-2): E.Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Tielemans, Onana, Buendia; Rogers, Watkins. All. Unai Emery.

NOTTINGHAM FOREST (4-4-1-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus, Wood. All. Pereira.

Forma di Aston Villa e Nottingham Forest

Precedenti tra Aston Villa e Nottingham Forest