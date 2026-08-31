Premier League - Game Week 2 31 ago 2026 - 15:00 Villa Park

La partita tra Aston Villa e Arsenal è trasmessa in diretta in Italia. Di seguito trovi i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili.

Come vedere Aston Villa-Arsenal con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Aston Villa-Arsenal: data e orario

L'Aston Villa di Unai Emery ospita l'Arsenal campione d'Inghilterra a Villa Park, Birmingham, in una delle sfide più attese della seconda giornata di Premier League 2026/27. I Gunners arrivano a Birmingham da detentori del titolo, decisi a confermare le ambizioni espresse da Kai Havertz, che ha dichiarato apertamente di voler vincere tutto in questa stagione.

Per la Villa, invece, questo inizio di campionato non potrebbe essere più complicato. La sconfitta per 4-0 contro il Brighton alla prima giornata ha subito acceso i riflettori su una squadra che ha vissuto un'estate turbolenta, segnata tra l'altro dalla cessione di Emiliano Martínez al Chelsea. Emery dovrà fare a meno di diversi elementi e si affida a un undici rimaneggiato per affrontare i campioni.

L'Arsenal, al contrario, ha aperto la stagione con una vittoria netta per 3-0 sul Coventry City e si presenta a questo impegno con il vento in poppa. Mikel Arteta può contare su un gruppo che ha già dimostrato solidità, anche se dovrà fare a meno di Jurrien Timber e William Saliba in difesa.

Sullo sfondo rimane la questione del mercato: i Gunners continuano a seguire Julian Álvarez, mentre la Villa ha visto sfumare Rafael Leão, che ha preferito il Galatasaray al trasferimento in Premier League. Due club che si trovano in momenti molto diversi della loro stagione.

Il fischio d'inizio è fissato per lunedì 31 agosto 2026. Di seguito trovi tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Aston Villa, Unai Emery deve fare i conti con un'infermeria affollata: Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi e Leon Bailey sono tutti indisponibili. Joao Gomes salterà la partita per squalifica. Il portiere titolare scelto da Emery è Zion Suzuki, con Nicolas Jackson indicato come prima punta nel probabile undici.

L'Arsenal di Mikel Arteta recupera la maggior parte dei suoi effettivi, ma perde Jurrien Timber e William Saliba per infortunio. In difesa Arteta si affida a Cristhian Mosquera, Ben White e Gabriel Magalhães, con Riccardo Calafiori sulla sinistra. David Raya difende i pali dei Gunners. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Aston Villa arriva a questa sfida in un momento di forma preoccupante: quattro sconfitte consecutive nelle ultime cinque partite, con l'unica vittoria ottenuta contro il BG Pathum United in amichevole (1-3). I ragazzi di Emery hanno perso contro Brighton (4-0 in Premier League), Borussia Mönchengladbach (2-1), Paris Saint-Germain (2-1 in Supercoppa UEFA) e Bayern Monaco (2-1). In totale, nelle ultime cinque gare hanno segnato 3 gol e ne hanno subiti 11.

L'Arsenal, al contrario, si presenta con quattro risultati utili consecutivi nelle ultime cinque uscite. I Gunners hanno battuto il Coventry City 3-0 all'esordio in campionato e il Manchester City 3-0 nel Community Shield, con l'unica sconfitta arrivata in amichevole contro il Real Betis (1-3). Arteta ha collezionato 10 gol segnati e 6 subiti nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Nell'incontro più recente tra le due squadre, disputato il 30 dicembre 2025 in Premier League, l'Arsenal ha battuto l'Aston Villa per 4-1 all'Emirates Stadium. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Premier League, il bilancio è favorevole all'Arsenal con tre vittorie contro due della Villa. Il 6 dicembre 2025, a Villa Park, fu la Villa a imporsi per 2-1; in precedenza, il 18 gennaio 2025, le due squadre avevano pareggiato 2-2 all'Emirates.

Classifica





In classifica di Premier League, l'Aston Villa occupa la 17ª posizione dopo la prima giornata, mentre l'Arsenal è sesto.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







