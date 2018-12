Dove vedere Arsenal-Tottenham in tv e streaming

I quarti di finale di Coppa di Lega presentano la suggestiva sfida tra Arsenal e Tottenham.

Arsenal contro Tottenham, una rivalità accesa, infinità. Dopo la spettacolare partita di Premier League di qualche settimana fa, finita 4-2 per i Gunners, le due squadre si affrontano anche in Coppa di Lega.

Arsenal-Tottenham è solo su DAZN: clicca qui e attiva il mese gratuito

Il vincitore, e quindi la squadra qualificata per la semifinale, sarà decretato in gara secca. Al termine dei novanta minuti, in caso di pareggio, ci saranno direttamente i calci di rigore.

ARSENAL-TOTTENHAM DIRETTA TV E STREAMING

Arsenal-Tottenham sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Come tutta la Coppa di Lega inglese. Potrete seguire la partita in streaming attraverso vari dispositivi: smartphone, pc, tablet o smart tv.

Al termine della partita, potrete rivedere integralmente Arsenal-Tottenham anche On Demand, sempre su DAZN.

ARSENAL-TOTTENHAM DATA E ORA

All'Emirates Stadium di Londra è già pronto l'appuntamento: il calcio d'inizio è fissato per mercoledì 19 dicembre alle ore 20.45.