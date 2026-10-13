Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Emirates Stadium

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Arsenal-Lille: data e orario

L'Emirates Stadium di Londra ospita Arsenal e Lille in una serata di UEFA Champions League carica di emozioni e significati speciali. Mikel Arteta porta i Gunners in campo con ambizioni europee chiare, forti di un organico che si sta assestando dopo un avvio di stagione altalenante.

Per Arsenal, la sfida arriva in un momento delicato sul fronte degli infortuni. Arteta deve fare a meno di Piero Hincapié e Martín Zubimendi, entrambi fermati da problemi alla caviglia, mentre William Saliba ha ripreso ad allenarsi e rappresenta una buona notizia in chiave difensiva, anche se la sua presenza resta da valutare.

In attacco, Bruno Guimarães ha già dimostrato di poter alleggerire il peso su Declan Rice e Martin Ødegaard, come testimoniato dal gol decisivo segnato contro il Leeds United in Premier League. La sua presenza in cabina di regia aggiunge qualità e imprevedibilità al gioco dei Gunners.

Il Lille arriva a Londra con una storia tutta sua da raccontare. Olivier Giroud, leggenda dell'Arsenal, è ora parte del progetto tecnico dei francesi e il suo ritorno all'Emirates carica ulteriormente la partita di significato emotivo. Davide Ancelotti guida una squadra che in Champions League ha già mostrato di poter competere ad alto livello.

I nordfrancesi devono però fare i conti con l'assenza di Ethan Mbappé, squalificato, e con quella dell'infortunato Hamza Igamane. Nonostante le defezioni, il Lille si presenta a Londra con un gruppo compatto e motivato.

La sfida si preannuncia equilibrata tra una squadra di casa che cerca continuità europea e un avversario capace di sorprendere. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Formazioni

Mikel Arteta deve registrare due assenze dell'ultimo momento: Piero Hincapié e Martín Zubimendi sono entrambi out per problemi alla caviglia. Sul fronte positivo, William Saliba ha ripreso ad allenarsi, anche se il suo impiego rimane incerto. Il probabile undici dei Gunners prevede David Raya in porta, con una difesa composta da Riccardo Calafiori, Ezri Konsa, Gabriel e Ben White. A centrocampo spazio a Mikel Merino e Bruno Guimarães, con Martin Ødegaard e Eberechi Eze a supporto. Bukayo Saka e Viktor Gyökeres completano la formazione offensiva.

Il Lille di Davide Ancelotti scende in campo senza Ethan Mbappé, squalificato, e senza l'infortunato Hamza Igamane. Il probabile undici ospite vede Berke Özer tra i pali, difesa con Tanguy Nianzou, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro e Calvin Verdonk, centrocampo con Benjamin André e Nabil Bentaleb, e un tridente offensivo formato da Dilane Bakwa, Gaëtan Perrin e Håkon Arnar Haraldsson, con Ayase Ueda come riferimento centrale.

Stato di forma

L'Arsenal arriva alla sfida europea con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite in tutte le competizioni. I Gunners hanno perso 3-0 contro il Brighton, ma hanno risposto con tre successi consecutivi, compreso il 2-1 sul Leeds United nell'ultimo impegno di Premier League. In Champions League, la squadra di Arteta aveva già conquistato i tre punti battendo il Napoli 1-0 in trasferta. Complessivamente, Arsenal ha segnato nove gol e ne ha subiti sette in questo periodo.

Il Lille presenta anch'esso quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con una sola sconfitta, rimediata contro il Nizza per 2-1 in Ligue 1. I francesi hanno vinto l'ultima gara contro il Le Havre con il minimo scarto (1-0) e in Champions League hanno ceduto al Real Betis per 3-2. Tre vittorie consecutive prima di quell'inciampo europeo testimoniano la solidità del gruppo di Ancelotti.

Precedenti

I dati disponibili non includono precedenti incontri diretti tra Arsenal e Lille. Ulteriori informazioni storiche potrebbero essere aggiunte in prossimità del calcio d'inizio.

Classifica





In Champions League, Arsenal occupa attualmente la quindicesima posizione, mentre il Lille si trova in ventiduesima. Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica della fase campionato e hanno quindi bisogno di punti per migliorare la propria posizione in vista della qualificazione alla fase successiva.





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