Coppa del Mondo - Quarti di finale Kansas City Stadium

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Argentina-Svizzera: data e orario

Argentina e Svizzera si sfidano al Kansas City Stadium per un posto in semifinale ai Mondiali 2026. I campioni del mondo in carica di Lionel Scaloni affrontano una squadra elvetica che ha attraversato l'intero torneo senza mai subire un gol nella fase a eliminazione diretta.

L'Argentina è arrivata ai quarti dopo una delle rimonte più drammatiche del torneo. Sotto 2-0 contro l'Egitto con appena undici minuti al termine dei tempi regolamentari, la Selección ha trovato tre reti — incluso un gol di testa di Enzo Fernández ai supplementari — per vincere 3-2 e portare a undici la propria striscia di partite senza sconfitta ai Mondiali dal 2022.

La Svizzera ha costruito il proprio cammino su basi completamente diverse. Yakin ha modellato una squadra capace di controllare i ritmi e soffocare gli avversari. Dopo aver vinto il Gruppo B davanti al Canada, gli elvetici hanno battuto l'Algeria 2-0 negli ottavi e poi eliminato la Colombia ai rigori dopo uno 0-0 che ha durato 120 minuti.

Il grande interrogativo tattico in casa svizzera riguarda Johan Manzambi, rivelazione del torneo con tre gol, alle prese con un problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori nel turno precedente. Al suo posto è pronto Ardon Jashari del Milan, affiancato da Remo Freuler e dal capitano Granit Xhaka in un centrocampo compatto e orientato alla fase difensiva. Michel Aebischer e Luca Jaquez restano fuori.

Dall'altra parte, Scaloni può contare su una rosa al completo. Il vero dilemma è offensivo: affiancare a Messi la corsa di Julián Álvarez o la fisicità di Lautaro Martínez. Lionel Messi guida la classifica marcatori del torneo con otto reti e si presenta a questa sfida come il pericolo numero uno per la difesa elvetica.

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Formazioni

Lionel Scaloni gestisce un gruppo completamente disponibile in vista del quarto di finale. Al momento non risultano indisponibili per infortunio o squalifica tra le fila dell'Argentina. Per la Svizzera, Murat Yakin deve fare i conti con le assenze di Michel Aebischer e Luca Jaquez, entrambi fermi e in allenamento individuale. La situazione di Johan Manzambi, infortunatosi al ginocchio prima degli ottavi di finale, resta da monitorare. Non sono stati ancora comunicati undici titolari ufficiali per nessuna delle due squadre. Ulteriori aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 9 J. Manzambi

Stato di forma

L'Argentina arriva al quarto di finale con cinque vittorie su cinque partite disputate ai Mondiali 2026, con 12 gol segnati e 5 subiti. Il risultato più recente è la vittoria 3-2 sull'Egitto del 7 luglio, ottenuta rimontando uno svantaggio di due reti. In precedenza, la Selección aveva battuto Cabo Verde 3-2, la Giordania 3-1, l'Austria 2-0 e l'Algeria 3-0 nella fase a gironi. La Svizzera ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite, subendo appena due gol. L'ultima partita si è conclusa 0-0 contro la Colombia il 7 luglio, con gli elvetici che hanno poi vinto ai rigori. Prima di quella sfida, la Svizzera aveva battuto l'Algeria 2-0 e il Canada 2-1, con la sola nota negativa rappresentata dall'1-1 contro il Qatar all'esordio nel girone. La vittoria più netta del torneo rimane il 4-1 alla Bosnia ed Erzegovina.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 1° luglio 2014, quando l'Argentina eliminò la Svizzera 1-0 agli ottavi di finale del Mondiale brasiliano, con la rete decisiva arrivata ai tempi supplementari. In precedenza, i due paesi si erano affrontati in due amichevoli disputate in Svizzera: nel febbraio 2012 l'Argentina si impose 3-1, mentre nel giugno 2007 la sfida terminò 1-1. Nei tre incontri registrati, l'Argentina conta due vittorie contro zero della Svizzera, con un pareggio.

Classifica





Ai Mondiali 2026, la Svizzera ha chiuso al primo posto nel Gruppo B, mentre l'Argentina ha vinto il Gruppo J. Entrambe le squadre si presentano ai quarti di finale da prime classificate nei rispettivi gironi.





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