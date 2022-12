Dove vedere Argentina-Francia in tv e streaming

Argentina e Francia si sfidano nella finalissima che mette in palio la Coppa del Mondo: le info su dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

E' tutto pronto per l'atto finale dei Mondiali di calcio: allo Stadio Iconico di Lusail si assegna la ventiduesima Coppa del Mondo. A contendersela ci saranno Argentina e Francia.

Da un lato l'Albiceleste che, dopo un avvio da incubo, ha infilato cinque vittorie di fila che l'hanno proiettata verso la sesta finale della sua storia. La sconfitta inaugurale contro l'Arabia Saudita, ha preceduto il successo per 2-0 contro il Messico, griffato da Messi e da Enzo Fernandez. La selezione guidata da Scaloni ha poi regolato con lo stesso risultato anche la Polonia, piegata dagli squilli di Mac Allister e Alvarez che sono valsi il primo posto nel girone. Agli ottavi l'Argentina ha superato 2-1 l'Australia, nuovamente trascinata da Messi e dalla zampata di Alvarez.

'La Pulce' è stata protagonista anche del quarto di finale contro l'Olanda: prima l'assist a Molina, poi il terzo sigillo personale su calcio di rigore. Il match si è poi concluso sul risultato di 2-2, ma i sudamericani l'hanno spuntata ai calci di rigore grazie alle parate decisive di 'Dibu' Martinez. Nel penultimo atto contro la Croazia, invece, non c'è stata storia: Messi e Alvarez hanno spianato la strada verso la finale.

Dall’altro ci saranno invece i Bleus che, dopo aver già trionfato a Russia 2018, puntano ad uno storico bis (eguaglierebbero Italia e Brasile, le uniche due Nazionali ad aver vinto due edizioni dei Mondiali consecutivamente). Anche gli uomini di Deschamps hanno sin qui portato avanti un percorso quasi netto. Hanno infatti esordito nel torneo con un netto 4-1 contro l’Australia e poi hanno sconfitto 2-1 la Danimarca, prima di essere sconfitti per 1-0 dalla Tunisia a qualificazione agli ottavi di finale già acquisito.

Da lì in poi il 3-1 alla Polonia, il 2-1 all’Inghilterra (con Kane che ha fallito nel finale il rigore del possibile pareggio) e la vittoria in semifinale per 2-0 contro il sorprendente Marocco (nell’unica partita nel torneo nel quale i transalpini non hanno subito reti).

Tra i grandi trascinatori della Francia, anche uno degli uomini più attesi del torneo: Kylian Mbappé che con Lionel Messi comanda la classifica dei marcatori del torneo con cinque reti all’attivo.

ORARIO ARGENTINA-FRANCIA

La finale di Qatar che vedrà di fronte l'Argentina e Francia si giocherà domenica 18 dicembre allo Stadio Iconico di Lusail. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 16.00 italiane.

DOVE VEDERE ARGENTINA-FRANCIA IN TV E STREAMING

La finalissima dei Mondiali sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro dalla Rai.

In questo caso, i canali di riferimento per gli appassionati che vorranno seguire il match saranno Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre) e Rai 4K (canale 101 del digitale terrestre) per i televisori che supportano la risoluzione in Ultra HD.

Argentina-Francia sarà visibile anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, disponibile via app su smartphone e tablet, ma anche da pc e notebook collegandosi direttamente al sito.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono ancora stati comunicati i nomi dei telecronisti che racconteranno la finale dei Mondiali in Qatar.

IN DIRETTA SU GOAL

La finale dei Mondiali del 2022, Argentina-Francia, verrà raccontata anche sul sito di GOAL attraverso la consueta diretta testuale del match in programma.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA-FRANCIA

Scaloni dovrebbe confermare un 4-4-2 nel quale a presidiare gli esterni sarebbero Molina e De Paul a destra e Tagliafico e Mac Allister a sinistra. Chiavi del centrocampo affidate a Paredes, mentre in attacco toccherà ancora alla coppia Messi-Alvarez.

Deschamps punterà sul collaudatissimo 4-2-3-1 nel quale, nel cuore della difesa al fianco di Varane, potrebbe esserci ancora Konaté, viste le non perfette condizioni di Upamecano. In mediana si tenterà il recupero di Rabiot, mentre in attacco tutto confermato, con Dembelé, Griezmann e Mbappé a supporto di Giroud.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.